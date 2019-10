Um Punkt 12 Uhr muss Stefanie Schmidt ihren Stift fallen lassen und die Arbeit im Büro beenden. Denn ab dann ist keine Zeit mehr für Verwaltung, ab Mittag ist die Hortleiterin für die Kinder des Hortes an der Diesdorfer Grundschule da. "Ich mache das sehr gern, deswegen bin ich ja in diesem Beruf gelandet", erklärt die selbstbewusste junge Frau. "Aber so bleibt manch anderes liegen – für die Arbeit mit dem Jugendamt zum Beispiel ist nur vormittags eingeschränkt Zeit."

Denn wenn die Kinder mittags in den Hort kommen, stehen für Schmidt andere Dinge an, zum Beispiel bei den Hausaufgaben helfen. Doch es sei viel mehr: "Den Kindern einen Raum geben, zum Spielen und Herumtoben, aber auch Ausruhen und sie sollen lernen, selbstständig zu werden, dass sie sich ab der fünften Klasse selbst versorgen und beschäftigen können." Deswegen belegen sie im Hort etwa gemeinsam gesunde Brote und bereiten andere kleine Mahlzeiten zu. "Wir sind mehr als Hausaufgaben-Betreuung", erklärt Schmidt.

Keine Vergütung von Vor- und Nachbereitungszeiten

Stefanie Schmidt, Hortleiterin an der Diesdorfer Grundschule Bildrechte: MDR/ Christine Warnecke Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen empfinden das ebenso und haben einen offenen Brief unterschrieben. Ein Kritikpunkt darin: Es werden nur Stunden für die reine Betreuung berechnet, nicht aber für Vor- und Nachbereitungszeiten. Stefanie Schmidt sieht sich in einer Zwickmühle: "Ich würde meinen Mitarbeitern gerne sagen: Zu diesen und jenen Zeiten habt ihr fest eingeplant Zeit, um kleine Spiele oder Aufgaben pädagogisch vorzubereiten – das kann ich aufgrund der Struktur aber nicht".



Jede Lehrerin und jeder Lehrer habe hingegen ganz selbstverständlich Zeit dazu, seinen Unterricht vorzubereiten – ähnlich sollte es laut Stefanie Schmidt auch für Erzieher gelten: "Die Kinder sind oft fünf Stunden in der Schule – und dann teils genauso lange hier im Hort. Wir leisten einen wesentlichen Teil zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf – das wird aber nicht so kommuniziert und spiegelt sich auch leider nicht im neuen KiFöG".

Große Lücke in der Forschung

Den offenen Brief trägt auch die Pädagogik-Professorin Frauke Mingerzahn von der Hochschule Magdeburg-Stendal mit. "Es gibt meines Wissens nicht mal Zahlen darüber, wie viele Hortkinder es eigentlich gibt. Dieser Bereich wird einfach ausgeblendet, auch in der Forschung gibt es große Lücken. Horte sind die Stiefkinder der Kinder- und Jugendpflege." Dabei sei Sachsen-Anhalt in Sachen Kinderbetreuung ein Vorzeigeland. "Wir haben eine hohe Betreuungsquote, gut ausgebildetes Personal, eine Verpflichtung zum Qualitätsmanagement – wir sollten bundesweit mehr Werbung damit machen", fordert Mingerzahn, die etwa angehende Hortleitungen ausbildet.

Zentrale Kritik: die Kostenstaffelung

Frauke Mingerzahn, Pädagogik-Professorin an der Hochschule Magdeburg-Stendal Bildrechte: MDR/ Christine Warnecke Weiterer zentraler Kritikpunkt der Horte ist die neue Kostenstaffelung. Sie könnte demnach insbesondere für Horte in Magdeburg und Halle problematisch werden. Bisher bezahlten beide Städte pauschal für sechs Stunden pro Tag und Kind Zuschüsse, also 30 Stunden pro Woche. Durch das neue KiFöG sind sie nur noch zu einem Sockel von vier Stunden pro Tag verpflichtet. "Wir fürchten, dass viele Eltern nun weniger Stunden buchen werden", erzählt auch Andrea Schnelle vom Hort der Montessori-Schule in Halle. "Wenn weniger Stunden gebucht werden, sinkt auch der Personalschlüssel und dann ist die Qualität auf längere Sicht gefährdet."

Für die Erzieherinnen und Erzieher hat diese Regelung konkrete Auswirkungen auf den Lohn. Die Erzieher erfahren jedes halbe Jahr neu, für wie viele Stunden sie beschäftigt werden können – "und es macht natürlich einen Unterschied im Geldbeutel, ob ich 20 oder 30 Stunden arbeiten kann", erklärt Schnelle. "So gewinnt man keine neuen Fachkräfte."

Sozialministerium hält neue Lösung für gerechter

Horte in anderen Regionen Sachsen-Anhalts jedoch könnten von der neuen Stundenstaffelung im KiFöG profitieren. So buchten Eltern in Stendal bisher durchschnittlich nur 12,5 Stunden pro Woche, rechnerisch also zweieinhalb Stunden am Tag. Auch für diese Kinder werden nun vier Stunden bezahlt. Und dies ist der Gedanke, der zur Änderung des Gesetzes führte: "Bei den bisherigen 'Paketlösungen' zahlten die Eltern oft für mehr Stunden, als sie eigentlich brauchten. Die Träger erhielten also Geld für eine Leistung, die sie nicht erbrachten", heißt es schriftlich vom Sozialministerium Sachsen-Anhalt. "Außerdem zählten diese Stunden in die Berechnung des Mindestpersonalschlüssels und bestimmten die Höhe der Zuschüsse von Land, Landkreisen und kreisfreien Städten sowie Gemeinden." Ob es nun tatsächlich zu einem Stellenabbau komme, müsse sich noch zeigen.

Eltern sollen also nur noch für die tatsächlich benötigten Stunden bezahlen. Für Stefanie Schmidt zumindest werde es mit vermutlich bald weniger Personal schwierig, den Hort ab sechs Uhr morgens und bis 18 Uhr geöffnet zu halten. Deswegen werbe sie bei den Eltern massiv dafür, weiterhin sechs Stunden pro Tag zu buchen. "Sinnvoll wäre auch, Führungskräfte freizustellen, damit wir uns zum Beispiel intensiver um die Zusammenarbeit mit Eltern oder dem Jugendamt kümmern können." Doch derzeit müsse sie eben um Punkt 12 alles stehen und liegen lassen und in die Gruppen gehen.