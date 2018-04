Sachsen-Anhalt startet am Freitag mit der größten Ausschreibung von Lehrerstellen in der Geschichte des Landes. Bildungsminister Marco Tullner (CDU) hat die Pläne am Donnerstag in Magdeburg vorgestellt. Tullner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Land schreibe diesmal insgesamt 610 Stellen aus. Bisher seien es immer nur 300 oder 400 gewesen.

Tullner sagte weiter: "Wir sind in den Qualifikationen so weit offen, dass wir jetzt sagen können: Jeder, der sich als Seiteneinsteiger für den Schuldienst interessiert, hat eine Chance, hier im Schuldienst tätig zu sein. Die Chancen für Seiteneinsteiger sind jetzt höher." Die Qualifikation müsse aber passen. Es seien für Seiteneinsteiger berufsbegleitende Qualifikationskurse geplant, damit auch eine gute Vorbereitung für das Schuljahr da sei.

153 Stellen für Seiteneinsteiger

Man wisse, dass der Markt an gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern begrenzt sei. Deshalb müsse man sich öffnen: "Wir öffnen auch die Qualifikationsprofile von DDR-Biografien. Ein Sekundarschullehrer, der an eine andere Schulform gehen will, ein Gymnasiallehrer, der auch mal an einer Sekundarschule aushilft – all das machen wir jetzt möglich, um zu zeigen, wir wollen das neue Schuljahr bestmöglich vorbereitet mit möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen starten." Die Ausschreibungsfrist endet am 25. Mai 2018.

Laut Pressemitteilung des Bildungsministeriums werden 610 "Einstellungsoptionen" ausgeschrieben. Dazu stehen 153 "nachrangige Stellenoptionen" zur Verfügung. Sie richten sich an Seiteneinsteiger und Lehrer mit DDR-Biografie. Diese Stellen werden besetzt, wenn die vorrangigen Stellen mangels geeigneter Bewerber nicht besetzt werden können.

Lehrermangel wird zum Dauerproblem

Die große Ausschreibung ist das auch das Ergebnis einer Volksinitiative. Diese hatte 100.000 Unterschriften für eine bessere Personalausstattung an den Schulen des Landes gesammelt und an den Landtag übergeben. In der Folge trafen sich Tullner und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) mit Vertretern der Initiative. Sie versprachen, perspektivisch wieder die benötigten 103 Prozent Unterrichtsversorgung sicherstellen zu wollen.

Doch aller kurzfristigen Einstellungen zum Trotz droht der Kampf gegen den Lehrermangel zum Dauerproblem zu werden: Weil das Land in der Vergangenheit wenig Personal einstellte, hat es in den kommenden Jahren nach Berechnungen von Experten einen hohen Bedarf. Viele Lehrer gehen in Rente. Rechnerisch müssen bis 2030 jährlich mehr als 730 Pädagogen gefunden werden.

