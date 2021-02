Das Pharmaunternehmen IDT Biologika baut sein Werk in Dessau-Tornau aus. Für 100 Millionen Euro sollen neue Produktionsanlagen entstehen. Bereits 2022 sollen diese in Betrieb gehen.

Beide Unternehmen hätten eine Absichtserklärung unterzeichnet, teilten Astrazeneca und IDT Biologika am Mittwoch vergangener Woche mit. Nun sollen in Dessau zusätzliche Produktionsanlagen entstehen. Außerdem sollen in dieser Kooperation zusätzliche Wirkstoff-Kapazitäten für die Zukunft aufgebaut werden. Um dies zu ermöglichen, wollen beide in den IDT-Biologika-Standort in Dessau investieren.