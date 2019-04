Insgesamt sei die Lage auf dem Immobilienmarkt nicht so angespannt wie in vielen westdeutschen Bundesländern, sagt Immobilien-Experte Prof. Stefan Kofner von der Hochschule Zittau/Görlitz. Aber: Die Entwicklungen in der Stadt und auf dem Land seien höchst unterschiedlich. So blieben Mieten und Kaufpreise in wirtschaftlich schwachen Regionen mit hoher Abwanderung perspektivisch stabil.