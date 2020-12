Am Sonntag nach Weihnachten soll es losgehen: Dann, so jedenfalls ist der Plan, sollen in Deutschland die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Nachdem am Montag die Behörden der Europäischen Union den Impfstoff zugelassen haben, können am 27. Dezember auch in Sachsen-Anhalt die ersten Menschen geimpft werden. Das hat das Sozialministerium in Magdeburg am Dienstag bestätigt.