"Initiative Tierwohl" Ein Siegel für mehr Tierschutz

Um die Tierhaltung in Betrieben zu verbessern, haben 2015 neun Handelsunternehmen und der Bauernverband die " Initiative Tierwohl " gegründet. Dabei fließen aktuell 6,25 Cent pro verkauftem Kilogramm Fleisch in eine bessere Tierhaltung. Damit soll ermöglicht werden, dass Tiere etwas mehr Platz im Stall haben oder für Luftkühlung und offene Flächen zum Saufen gesorgt wird. Insgesamt kommen so deutschlandweit 132 Millionen Euro zusammen. Von dem Geld profitieren knapp 6.000 Betriebe, 25 Millionen Schweine sowie 572 Millionen Hähnchen und Puten.

Doch der Anteil der teilnehmenden Betriebe in Mitteldeutschland ist dabei relativ gering: 136 Unternehmen sind es in Sachsen-Anhalt, 26 in Sachsen und 22 in Thüringen. Teilnehmen dürfen nur Betriebe, die ohnehin schon bessere Haltungsbedingungen haben. Sie werden zwei Mal jährlich kontrolliert – davon einmal unangekündigt.