Die kleinen Städte in der Börde, im Landkreis Harz oder im Jerichower Land haben nicht nur mit der Konkurrenz durch den Onlinehandel zu kämpfen. Denn größere Shoppingstädte wie Braunschweig, Potsdam, Wolfsburg oder Berlin sind nicht weit weg. Dennoch gibt es Ideen gegen die Verödung der Innenstädte.

In Haldensleben soll ein City-Manager eingestellt werden. Bildrechte: MDR/ Mario Köhne In Haldensleben stehen viele Geschäfte leer. Die Händler haben deswegen ihren Innenstadt-Verein wiederbelebt. Die Stadt will außerdem in diesem Jahr einen City-Manager einstellen. Im Januar wird die Stelle ausgeschrieben. Außerdem werden die Stadtbuslinien besser an die Innenstadt angebunden, damit die Bewohner aus den Ortsteilen nach Haldensleben zum Einkaufen kommen können.

In Aschersleben gibt es bereits einen extra City-Manager. So richtig kommt das Cityleben aber noch nicht in Schwung. Ein Erfolg war aber ein Grünmarkt, auf dem es frische Lebensmittel aus der Region gab.

Obwohl viele Touristen kommen, haben auch die Händler in Quedlinburg zu kämpfen. Hier will die Stadt künftig noch mehr mit dem besonderen Flair punkten und seine tollen Fachwerkhäuser in Szene setzen. Die Welterbestadt hat sich im vergangenen Jahr das Label "Einkaufserlebnis historische Innenstadt" sichern lassen.

OB Ruch mit seinem Konzept Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Wir wollen eine Stadt werden, über die man sagt: Ah das ist doch die Stadt, in der man in einzigartiger Kulisse toll einkaufen kann. Frank Ruch Oberbürgermeister, Quedlinburg

Halberstadt hat zwei Millionen Euro bereitgestellt, um die Haupteinkaufstraße zu beleben. Die Stadt versucht außerdem mit dem Domschatz Touristen anzulocken, die dann auch in einer attraktiven Innenstadt länger verweilen.

Forscher raten allen Stadtentwicklern neue Wege zu gehen. Ricarda Pätzold forscht zur Stadtentwicklung am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Sie ist der Ansicht, dass Innenstädte heute mehr sein müssen, als eine kilometerlange Einkaufsstraße mit immer den gleichen Geschäften.

Es sollte sich damit auseinandergesetzt werden, was ein Stadtzentrum noch ausmacht, außer dem Handel. Ricarda Pätzold, Deutsches Institut für Urbanistik

In Halle gibt es die Idee, auf dem Markt und auf der Leipziger Straße im Sommer Kinderspielplätze eingzurichten. Eltern sollen dann entspannter shoppen können. Zeitz setzt auf eine Imagekampagne mit dem Motto: "Wir sind Zeitz". Die Idee dazu hatte der Designer und Werbeagenturbetreiber Hoang Huy Tran, der das Selbstbewusstsein seiner Mitbürger stärken möchte.

Im Norden Sachsen-Anhalts sind die Probleme in den Innenstädten besonders groß. Selbst an Samstagen, an denen anderswo die Geschäfte voll sind, herrscht in den Städten oft gähnende Leere. Mit besonderen Aktionen versucht auch Salzwedel immer wieder Kunden in die Stadt zu locken. Bildrechte: MDR/Raimund Groß

In Salzwedel kannst Du in der Innenstadt mit einer Schrotflinte feuern und wirst niemanden treffen. Geschäftsmann aus Salzwedel

Deshalb versucht Salzwedel nun die Innenstadt zu beleben. Es gibt regemäßig eine Lichternacht und eine Hanse-Einkaufsnacht, bei der die Geschäfte länger geöffnet haben und die Fachwerkhäuer in besonderem Licht erstrahlen.

Das erste Vintage-Radrennen in Tangermünde war ein voller Erfolg. Bildrechte: MDR/Kathrin Heyer Auch in Tangermünde versuchen die verbliebenen Geschäftsleute mit gezielten Aktionen, Kunden anzulocken. Zum Lichterlauf, der historischen Radrundfahrt oder dem Kürbis- und Töpfermarkt ist Leben in der Stadt. Zu diesen Events kommen mittlerweile auch viele Gäste aus ganz Sachsen-Anhalt. Die nächste Aktion heißt "Kaiser Karls Raubzug". Am 2. Februar werden die Geschäfte in Tangermünde bis 22 Uhr geöffnet sein.

Havelberg hat auf der Stadtinsel gerade die Parkgebühr abgeschafft, um mehr Kunden anzulocken.

Auch in der Lutherstadt Wittenberg ist der Leerstand ein großes Problem. Die Stadt hat schon einiges ausprobiert. So wurden Schaufenster zu Ateliers umfunktioniert, andere leerstehende Ladengeschäfte sind an Architekten oder Anwälte vermietet.

Große Hoffnungen setzt die Stadt auf Wohnungsbauprojekte. Das städtische Unternehmen Wiwog hat in Neubauten investiert, die auch alle vermietet sind. Der Plan ist, dass mehr Menschen wieder in der Altstadt leben und dass es sich gleichzeitig für Geschäftsleute wieder lohnt, auch Läden zu führen. Die Stadt Wittenberg will ihrerseits reagieren und die Fußgängerzone verkleinern. Außerdem wurde schon laut darüber nachgedacht, in Wittenberg die Parkgebühren abzuschaffen.

