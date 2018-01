EU-Regeln zum Insektenessen: Die Novel-Food-Verordnung Lebensmittel können in der Regel ohne vorherige Zulassung auf den Markt gebracht werden, wenn lebensmittelrechtliche Bestimmungen eingehalten werden. Eine Ausnahme sind allerdings "neuartige Lebensmittel", die sogenannten "novel foods". Sie müssen von der EU geprüft, gesundheitlich bewertet und zugelassen werden.



Seit dem 01. Januar 2018 ist die neue Novel-Food-Verordnung in der EU verbindlich. In ihr sind nun auch Insekten als neuartige Lebensmittel erfasst. Die neue Verordnung klärt, was zuvor eine Grauzone war. Die EU entscheidet jetzt zentral für alle Mitgliedsstaaten über die Zulassung von Insekten als Essen. Zugelassene Insekten können dann als Ganzes, in Teilen oder verarbeitet verkauft werden.



Bis Insekten oder insektenhaltige Produkte in der westlichen Welt ganz normal zur Ernährung dazugehören, wird es nach Ansicht von Piofczyk noch lange dauern. Er habe aber auch schon viele aufgeschlossene Menschen getroffen. So habe PPM bei Veranstaltungen in der Vergangenheit frittierte Heuschrecken zur Verkostung angeboten. Die Resonanz sei positiv gewesen.

Insekten als Fleisch der Zukunft?

Piofczyk sieht in den Insekten großes Potenzial. Sie bestünden wie Fleisch zu großen Anteilen aus Proteinen, dazu kämen Nährstoffe wie Vitamine und Mineralien. Und es gebe noch weitere Vorteile: "Insekten wachsen sehr viel schneller als Nutzvieh und brauchen weniger Platz." Außerdem werde weniger Futtermittel gebraucht. Um ein Kilogramm Schwein herzustellen, würden fünf Kilogramm Futter benötigt. Für ein Kilogramm Grillen seien es 1,7 Kilogramm Futter.

Die gehen weg wie warme Semmeln. Dr.-Ing. Thomas Piofczyk, Pilot Pflanzenöltechnologie Magdeburg

Der Magdeburger Forscher geht davon aus, dass viele Produkte mit tierischem Ursprung ersetzt werden könnten. Möglich sei der Einsatz von Insekten aber beispielsweise auch als Mehl. Andere Länder seien Deutschland da voraus. So gebe es in Finnland bereits Brot, das gemahlene Grillen enthalte. In der Schweiz werden Insektenburger im Supermarkt verkauft.

Auch Allergien möglich

Da die Insektenzucht für die Industrie noch ein neues Feld ist, gibt es laut Piofczyk auch noch viele offene Fragen. So müsse erst einmal geschaut werden, welche Tiere tatsächlich am besten geeignet seien und wie die Produktion am kostengünstigsten möglich sei. Bevor Produkte auf den Markt können, sei auch die Risikoabschätzung ein wichtiges Thema. Es gehe dabei etwa um Allergien: "Wer gegen Krebs-/Krustentiere allergisch ist, könnte auch eine Allergie gegen Insekten haben", so Piofczyk. Zudem müsse geprüft werden, inwieweit Insekten Schadstoffe aufnehmen und dadurch Nahrungsmittel belasten könnten. Und: Viele Insekten mögen es gerne warm – das kostet Heizenergie.

"Brauchen stärkere Förderung"

Thomas Piofczyk ist einer der PPM-Forscher, die sich mit Insekten beschäftigen. Bildrechte: MDR/Kalina Bunk Piofczyk hofft dennoch, dass man künftig auch in Deutschland Insektenprodukte in den Geschäften bekommt: "Ich glaube schon, dass sich eine Nische auftun wird, in der man solche Produkte kaufen kann." Die neue Novel-Food-Verordnung bringe für die gesamte EU in dem Thema Klarheit. Der PPM-Forscher sieht auch noch einen anderen Aspekt: Die Insektenzucht könne einen Beitrag leisten, dem Insektensterben entgegenzuwirken. Das Insektensterben sei darauf zurückzuführen, dass sich die Lebensbedingungen für die Tiere geändert hätten, wohl größtenteils durch den Menschen verursacht. "Das kann ein Beitrag sein, den sterbenden Insekten zu helfen, indem wir unsere Umwelt schonen."



Von der Politik wünscht sich Piofczyk vor allem kürzere Entscheidungszeiten. Anträge aus der Industrie auf Zulassung müssten schnell bearbeitet werden. Ähnlich sieht das auch PPM-Chef Frank Pudel. Forschungsprojekte müssten zudem stärker gefördert werden.

Ich wünsche mir einfach, dass die Politik hier ein bisschen zukunftsorientierter denkt. Dr.-Ing. Frank Pudel Geschäftsführer Pilot Pflanzenöltechnologie Magdeburg