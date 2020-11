Die Insolvenz eines großen Rezepteabrechners bringt Apotheken in Sachsen-Anhalt in finanzielle Nöte. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT sind 122 der 581 öffentlichen Apotheken im Land betroffen. Diese Apotheken hatten in der Vergangenheit mit dem Rezepteabrechner AvP zusammengearbeitet.