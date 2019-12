Auch 2019 haben die User uns tolle Fotos geschickt. Danke dafür! Bildrechte: MDR

Platz 10: Der Vollmond über Quedlinburg - 1.365 Likes

Wow. Platz 10 und direkt so ein tolles Foto! Wolfram Schmidt war im März in Quedlinburg mit der Kamera unterwegs – und hat den Vollmond in seiner vollen Schönheit getroffen. Ein herrliches Foto, das 1.365 Likes bekommen hat. Glückwunsch zum zehnten Platz! Wow! Der Vollmond über Quedlinburg – eine beeindruckende Aufnahme. Bildrechte: Wolfram Schmidt

Platz 9: Die Brockenbahn kurz vor der Abfahrt – 1.397 Likes

Sie darf in keinem Jahresrückblick fehlen – auch nicht in der Instagram-Top-Ten von MDR SACHSEN-ANHALT. Die Brockenbahn ist einfach zu schön, als dass man sie aus diesem Blick auf das Jahr herauslassen könnte. So haben auch die Instagram-User von MDR SACHSEN-ANHALT entschieden. Das Foto von Marcel Klepzig hat von Ihnen 1.397 Likes bekommen und landet damit auf dem neunten Platz. Die Brockenbahn darf in keinem Jahresrückblick fehlen. Bildrechte: Marcel Klepzig

Platz 9: Der Magdeburger Dom im Winterkleid – 1.397 Likes

Wenn es um tolle Fotomotive in Sachsen-Anhalt geht, darf dieses hier nicht fehlen: Klar, der Magdeburger Dom ist vielen Hobbyfotografen häufig einen Besuch wert – auch Michael Halter. Er hat den winterlichen verhüllten Domplatz im Februar dieses Jahres fotografiert – und bekommt dafür den zweiten neunten Platz. Herzlichen Glückwunsch zu 1.397 Likes! Der Magdeburger Domplatz im Winter – ein sehenswertes Bild Bildrechte: Michael Halter

Platz 8: Die Brockenbahn auf dem Weg zum Gipfel – 1.398 Likes

Da ist ja schon wieder, die Brockenbahn! Dieses Mal fotografiert von Uwe Richter, und zwar Anfang November. Schnaufend schleppt die Dampflok sich in Richtung Brockengipfel – ganz gewiss mit vielen Touristen an Bord. Den Instagram-Usern von MDR SACHSEN-ANHALT gefällt das Foto so gut, dass sie 1.398 Likes verteilen. Platz 8 in der Rangliste! Wieder mit am Start: die Brockenbahn im winterlichen Harz Bildrechte: Uwe Richter

Platz 7: Die Lichterwelten auf dem Domplatz in Magdeburg – 1.476 Likes

Seit sie aufgebaut worden sind, sind die Skulpturen in der Innenstadt von Magdeburg vielen Menschen ein Foto wert. Und klar: Besonders gut zur Geltung kommen die Lichtinstallationen, wenn es dunkel wird. Das zeigt das Foto von Christian Walter eindrucksvoll. Er war Ende November auf dem Magdeburger Domplatz mit der Kamera unterwegs – und hat dieses stimmungsvolle und zauberhafte Foto mitgebracht. Dafür gibt es 1.476 Likes und den siebten Platz. Viele Fotos wert: die beleuchteten Lichterwelten in Magdeburg Bildrechte: Christian Walter

Platz 6: Die Hansestadt Tangermünde im Sonnenlicht – 1.480 Likes

Wer schon einmal die Hansestadt Tangermünde besucht hat, weiß, wie schön es dort ist. Und natürlich weiß auch Jens Ernst das: Schließlich schickt er regelmäßig traumhaft schöne Fotos aus der Hansestadt im Norden Sachsen-Anhalts – eines davon hat's in die Rangliste der beliebtesten Fotos unserer User geschafft. Die Stadtsilhoutte im sonnigen septemberlichen Abendlicht: Das ist in jedem Fall 1.480 Likes wert, meinen wir. Glückwunsch zum sechsten Platz! Die Silhoutte von Tangermünde im Abendlicht – wunderschön. Bildrechte: Jens Ernst

Platz 5: Ein Marienkäfer im Morgentau – 1.497 Likes

Rund um den vierten und fünften Platz war es äußerst knapp in diesem Jahr. Deshalb gibt es auch direkt zwei fünfte Plätze. Einen davon räumt Judith Doberstein ab. Sie hat im Oktober einen Marienkäfer im Morgentau fotografiert – und zwar im heimischen Garten im Salzlandkreis. So viel Idylle und Natur in einem Foto. Dieses Bild hat ohne Frage 1.497 Likes verdient! Ein Marienkäfer im Morgentau – schön getroffen! Bildrechte: Judith Doberstein

Platz 5: Regenbogen über einer Apfelplantage in der Börde – 1.497 Likes

Der zweite fünfte Platz in der Instagram-Rangliste geht an Thomas Malik. Er hat im September den Regenbogen über einer Apfelplantage in der Börde fotografiert. Besonderer Hingucker sind die dunklen Wolken am Himmel, die dem kräftigen Regenbogen augenscheinlich nicht so recht Platz machen möchten. Für das Foto gab es 1.497 Likes von den MDR SACHSEN-ANHALT-Usern. Ein Regenbogen, dunkle Wolken und eine Apfelplantage – und fertig ist ein herrliches Foto. Bildrechte: Thomas Malik

Platz 4: Die Burg Falkenstein von oben – 1.498 Likes

Viele von Ihnen kennen die Burg Falkenstein sicherlich als Filmkulisse. Nicht ganz so viele von Ihnen kennen Sie sicherlich aus der Luftperspektive. Deswegen freuen wir uns, dass es auch Henrik Bollmann in die Instagram-Top-Ten von MDR SACHSEN-ANHALT geschafft hat. Er hat im November die Burg Falkenstein im Harz von oben fotografiert und damit 1.498 Instagram-User erfreut. Ein völlig verdienter vierter Platz – auch, wenn am Ende nur ein einziger Like den Ausschlag gegeben hat. Mal eine andere Perspektive: die Burg Falkenstein von oben Bildrechte: Henrik Bollmann

Platz 3: Das Rathaus Wernigerode im Abendlicht – 1.572 Likes

Sind wir mal ehrlich: Das Wernigeröder Rathaus ist ganz sicher eines der schönsten Rathäuser im ganzen Bundesland. Historisch und modern zugleich, in jedem Fall ein Blickfang. Das weiß auch Burkhard Pitschmann zu schätzen. Er hat das Rathaus in der Harz-Stadt Ende Oktober gekonnt in Szene gesetzt – mit dem Spiel der Lichter mystisch und romantisch zugleichen, meinen wir. Dafür gibt's in der Instagram-Top-Ten von MDR SACHSEN-ANHALT 1.572 Likes und einen hochverdienten dritten Platz. Herrlich getroffen: das Rathaus in Wernigerode Bildrechte: Burkhard Pitschmann

Platz 2: Ein Regenbogen über Unseburg – 1.601 Likes

All die Wetterkapriolen in einem Bild – das ist Thomas Agit gelungen. Bei Unseburg im Salzlandkreis hat er Regenbogen, dunkle Wolken und idyllische Landschaft in einem Foto vereint. Wir meinen: Dieses Bild ist ziemlich gut gelungen – und steht völlig zu Recht auf dem Treppchen der beliebtesten Instagram-Bilder von MDR SACHSEN-ANHALT. 1.601 Likes gab es für die Aufnahme. Herzliche Gratulation zum zweiten Platz! Bildrechte: Thomas Agit

Platz 1: Die Harzer Schmalspurbahn im Winterkleid – 1.793 Likes

And the winner is...Beatrice Jurga! Sie hat im Januar die Brockenbahn im Schnee fotografiert – ein Motiv, das immer geht! Das Foto von Beatrice Jurga ist das Bild, das auf dem Instagram-Kanal von MDR SACHSEN-ANHALT 2019 die meisten Likes bekommen hat. 1.793 an der Zahl. Das muss man erst einmal schaffen, denn das ist einsame Spitze. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz und danke für das wunderschöne Bild! Bildrechte: Beatrice Jurga

Hier könnte Ihr Foto stehen...

Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Über das gesamte Jahr hat die Redaktion von MDR SACHSEN-ANHALT unzählige tolle Fotos aus dem gesamten Land bekommen. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken – und darauf hoffen, dass auch im neuen Jahr auf Sie und Ihre tollen Fotos Verlass ist. Und wer weiß: Vielleicht schafft es eines Ihrer Fotos ja nächstes Jahr auch in die Top-Ten der Bilder mit den meisten Likes.