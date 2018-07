MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Böhmer, war diese Härte der Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU abzusehen?

Wolfgang Böhmer: Für mich eigentlich nicht. Und ich wundere mich darüber. Die sachlichen Probleme, über die man sich streitet, wären ja konsensfähig oder könnten zu einer Konsensfähigkeit geführt werden, wenn jeder ein bisschen entgegenkommt. Das sind keine Probleme, die in Stein gemeißelt sind. Dass das nicht geschieht, ist für mich ein Zeichen von öffentlicher Rechthaberei. Das heißt, es ist auch ein Prestigeproblem, das dahinter steckt und zu diesen Emotionen geführt hat.

Ist dieses Thema – die einseitige Zurückweisung von Migranten – es wert, die Union zu spalten?

Meiner Ansicht nach nicht, weil dadurch auch das Problem nicht gelöst wird und eine Lösung nicht leichter wird. Wenn man es lösen wollte, müsste man sich zusammensetzen, alle Vor- und Nachteile durchdiskutieren und einen Mittelweg finden: dass man nicht alle Flüchtlinge zurückweist, aber wenigstens die, die schon anderswo einen Asylantrag gestellt haben. Das ist rechtlich alles möglich. Aber ein solcher Kompromiss wird gar nicht gesucht. Es geht nur um Rechthaberei. Ich habe Verständnis dafür, dass viele Bürger im Land das nicht mehr verstehen.

Wenn jeder auf die eigene Gesichtswahrung achtet und den anderen nicht die Chance gibt, auch gesichtswahrend aus der Geschichte rauszukommen, wird es keinen Kompromiss geben können.

Wie könnte nun ein Kompromiss aussehen, der das Auseinanderbrechen von CDU und CSU verhindern könnte?

Es wäre notwendig, dass beide Seiten dazu bereit sind. Wenn jeder auf die eigene Gesichtswahrung achtet und den anderen nicht die Chance gibt, auch gesichtswahrend aus der Geschichte rauszukommen, wird es keinen Kompromiss geben können. Das heißt, es müssten Leute, die sich bisher nicht öffentlich geäußert haben, sagen: 'Wir lösen das, setzen uns zusammen und machen einen Vorschlag'. So kann man das Problem eventuell wieder für sachliche Diskussionen öffnen. Wenn das aber nicht geschieht und die Bundeskanzlerin sagt: 'Ich habe die Richtlinienkompetenz und da wird nicht dran gewackelt' – was ich im Übrigen verstehen kann – und Seehofer den zweiten Satz aus dem Grundgesetz sagt: 'Ich bin Minister und leite mein Ministerium in eigener Zuständigkeit und Verantwortung' – dann kann man sich nicht einig werden. Man kann aber das Grundgesetz zu Rate ziehen, Artikel 65, und sagen: 'Die Minister leiten ihr Ressort eigenständig im Rahmen der Richtlinienkompetenz'. Das steht da so drin. Und das will Seehofer nicht gelten lassen.

Sie sprachen die Kanzlerin an. Was kann Angela Merkel mit solch einem aufmüpfigen Minister machen?

Ich sage das jetzt ganz unfreundlich: Sie kann ihn nur gesichtswahrend entlassen. Es geht nicht mehr. Irgendwann kann sich eine Kanzlerin nicht mehr auf dem Kopf herumtanzen lassen. Dann muss sie sagen: Wir haben es versucht miteinander, es geht nicht, und ich werde das Amt neu besetzen müssen.

Ich beobachte in den letzten Tagen, dass beide Parteigremien sich fest um ihren Häuptling zusammenschließen – die CSU um Seehofer und die CDU um Merkel.

Welche Folgen hätte so etwas für die Partnerschaft von CDU und CSU? Würde es dann noch eine Union geben?

Das weiß ich nicht. Aber ich beobachte in den letzten Tagen, dass beide Parteigremien sich fest um ihren Häuptling zusammenschließen – die CSU um Seehofer und die CDU um Merkel. Wenn alle den Schulterschluss üben und zeigen 'Wir halten zu dir', dann wird es nicht möglich sein, das aufzulösen. Ich schätze, da müssen wir jetzt durch. Und wenn die sich im letzten Versöhnungsversuch nicht einig werden, dann wird das dazu führen, dass Herr Seehofer entlassen werden muss. Und dann wird die CSU wahrscheinlich sagen: So geht es mit uns nicht, dann treten wir aus der Koalition aus. Die Bundeskanzlerin muss dann da durch. Ich halte es nicht für das Ende der Politik in Deutschland. Aber es ist in dem Sinne eine schwierige Phase, in der wir uns außenpolitisch selbst im Weg stehen.

Das heißt dann: Neuwahlen?

Nicht gleich. Es gibt auch Minderheitsregierungen, die sich eine ganze Zeit lang halten. Die Grünen waren schon mal so weit, dass sie die Koalition mitgemacht hätten. Dass es dazu nicht gekommen ist, lag nicht an der Bundeskanzlerin. Auch nicht an der CDU. Es lag damals an der FDP, das wissen auch die Grünen. Das heißt, zu denen müsste noch ein Gesprächskontakt bestehen, wenigstens im Hinblick auf eine Tolerierung. Das ist zwar alles schwieriger, aber es gibt Länder, die das lange Zeit durchgehalten haben. Ich halte das nicht für ausgeschlossen.

Das Interview führte André Damm.

Mehr zum Thema