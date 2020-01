Nach allem, was ich von Experten gehört habe, wurde das überall als ein Zehnjahres-Ereignis wahrgenommen. Alle zehn Jahre passiert es, dass so ein massiver Schaden in der Software drinsteckt.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat Warnungen zu der Citrix-Sicherheitslücke herausgegeben. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Das ist ja ein Baufehler, der sich durch viele Versionen gezogen hat, der seit vielen Jahren ein Konstruktionsfehler in der Software ist. Und wenn der dann auftaucht, ist es nachvollziehbar, dass es ein großer Aufwand ist, um eine Lösung zu finden. Aber dieser erste Workaround, der von Citrix angeboten wird ist, ist vielleicht auch nicht mit der nötigen Wucht in die Administratoren-Welt geblasen worden, so dass die Reaktionen in Deutschland einfach zu lahm sind.



Bei Citrix kommt erschwerend hinzu, dass es von so vielen Unternehmen und Behörden eingesetzt wird in Deutschland, aber auch weltweit. 60.000 Server waren am Wochenende betroffen. Wie viele es heute sind, wissen wir noch nicht, aber es wahrscheinlich immer noch Tausende, die eine offene Flanke. Und das ist es, was es besonders brisant macht.