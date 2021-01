Die Bundeswehr kann in Altenheimen Amtshilfe leisten, beispielsweise Corona-Testungen übernehmen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die Testverordnung des Bundes sieht vor, dass jeder Bewohner in den Alteneinrichtungen einen Anspruch hat auf 20 Testungen. Diese Testungen werden bezahlt. Sowohl in Sachkosten, also dass die Tests vom Bund übernommen werden, als auch, dass man mit der Krankenkasse neun Euro abrechnen kann für das Durchführen. Also pro Testung bekommt man neun Euro. Und das können die Altenpflegenheime schon beantragen nach Testverordnung – und damit können sie auch Kost und Logis der Bundeswehrsoldaten bezahlen. Das haben wir gestern nochmal eindrücklich gesagt, dass das so funktionieren kann. Und ich glaube, das ist eine gute Unterstützung.



Neun Euro pro Testung: Wenn man an einem Tag zehn Testungen macht, dann ist man schon an einem Betrag, dass man Unterbringung wirklich finanzieren kann. Und das machen die Landkreise schon die ganze Zeit: Denn wenn sie die Bundeswehr zum Beispiel als helfende Hände einsetzen, dann sind sie auch für Kost und Logis verantwortlich.