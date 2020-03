Die Treuhand war zumindest auf nationaler Ebene lange aus dem Fokus. Das hat in Westdeutschland relativ wenig Leute interessiert und galt irgendwie als abgeschlossen. Aber in Ostdeutschland – gerade unter Älteren – gärte diese Grundstimmung noch. Wenn das Schlagwort Treuhand fiel und fällt, haben Sie sofort ein Grummeln und meistens sehr negative Reaktionen. Viele Menschen können Anekdoten erzählen, haben es aber vielleicht gar nicht selbst erlebt. Aber so tradiert sich das weiter, zum Teil auch zwischen den Generationen, was den Treuhand-Mythos weiter beschleunigt und befestigt.

Auf der anderen Seite haben wir natürlich in den letzten Jahren eine gewachsene Aufmerksamkeit für diese Zeit. Auch in der Politik, in der Öffentlichkeit, in der Wissenschaft interessiert man sich wieder für die Treuhand, quasi stellvertretend für die Umbrüche und für die Konflikte der frühen 90er Jahre nach der Wiedervereinigung. Das ist in den letzten Jahren stärker in den Blickpunkt gerückt und ich denke, das ist generell auch eine gute Sache, dass wir darüber kritisch, aber auch differenziert reden.