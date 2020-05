Gottfried Muntschik: Was Sie da beschreiben, ist kein Ost-West Problem. Es gibt ja auch den Niedergang des Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet, und weltweit beobachten wir die massiven Veränderungen in der Arbeitswelt. Denken Sie an die Landwirtschaft, wo man viele Jahrtausende mit Muskelkraft gearbeitet hat, das ist vorbei. Heute sind die Berufe hoch technisiert. Und das ändert natürlich vieles. Denn Körperkraft ist für Männer immer noch ein wichtiges Element, doch auf die kommt es im Arbeitsleben immer weniger an.

Wir hier im CVJM konzentrieren uns ja vor allem auf die Rolle der Männer als Väter, und da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich viel geändert. Man sieht bei den Schwangerschaftsvorbereitungskursen immer häufiger Männer sitzen und man merkt, dass die Männer auch Interesse haben, in den Kreissaal mit zu gehen. Das ist ein schöne Tendenz. Da ist also schon ein deutlicher Wandel spürbar. Bisher war ja für Männer so ein Kind erst präsent, wenn es in die Hand genommen werden konnte, während die Frau da schon neun Monate Vorlauf hatte. Die Männer nehmen nun aktiver an der Schwangerschaft teil und sind damit auch viel besser eingebunden in die ersten Lebensjahre des Kindes.