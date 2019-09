Städte müssen in der Tat darüber nachdenken – ihnen ist mit der Blasonierung wie oben beschrieben aber auch ein Rahmen von Möglichkeiten gegeben, solange die Motivik adäquat visuell übersetzt wird. Bei Juve verhält es sich etwas anders: Fußballvereine unterliegen keiner amtlichen Blasonierung – sie besitzen Wappen meist aus traditionellen Gründen, weil zu ihrer Gründungszeit Wappen en vogue waren und es keine Markenzeichen gab, wie wir sie heute kennen. Für die mediale Präsenz sind Wappen oder besser "Embleme" gleichwohl sehr praktisch, da sie als visuelle Kürzel schnelle Wiedererkennbarkeit gewährleisten, etwa in Tabellen, auf Spielstandeinblendungen, Flaggen etc.

Wenn Juve nun aus dem Buchstaben "J" in doppelter Linienführung eine Schildform bildet, so ist das deshalb sinnfällig, weil das Haupterkennungsmerkmal der Spieler dieses Vereins eben das Schwarz-Weiß gestreifte Trikot ist. Hier kombinierte man also populäre Merkmale mit dem Initial und einer Schildform – also ein 3-in-1, das zudem visuell in seiner Komplexität reduziert ist und daher viel universeller angewendet werden kann. Ein Fußballverein ist aber auch ein Unternehmen, das in der Verwendung und Gestaltung seiner Zeichen autonom agieren kann, weil es keiner offiziellen Heraldik unterliegt. Juventus hat jetzt ein Logo in Wappenform.