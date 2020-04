In welchem Zusammenhang stehen diese psychischen und physischen Probleme zum Markt?

Die Menschen brauchen Hilfe. Medizinische, psychologische Versorgung – das sind Kostenfaktoren. Hinzu kommt natürlich, dass die Leute, wenn sie denn vorher am Arbeitsmarkt integriert waren, auch sehr schnell aus dem Arbeitsmarkt rausfallen können.

Grundsätzlich müssen wir auch attestieren, dass sich der Arbeitsmarkt durch diese Krise wahrscheinlich wandeln wird. Wir hatten ja in den letzten Jahren das Problem, dass viele Betriebe Fach- und Nachwuchskräfte gesucht haben und der Stellenmarkt ja zu einem Bewerbermarkt geworden ist. Die Unternehmen haben um junge Menschen und Fachkräfte geworben. Und das könnte in so einer Krise einhergehen mit dem Verlust von Arbeitsplätzen. Ich erinnere an die späten neunziger Jahre, als die Arbeitslosigkeit relativ hoch war. Die Betriebe hatten eine große Auswahl an Arbeitskräften.

Was wäre denn Ihre Empfehlung an die Politiker?

Ich denke, Aufgabe der Wissenschaft ist es, in so einer Krise immer zunächst perspektivische Probleme aufzuzeigen. Ich weiß, dass dieser Zeitpunkt jetzt vielleicht für politische Akteure etwas früh ist. Sie sind erstmal damit beauftragt, diese Krise zu lösen und den größtmöglichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden – und danach den volkswirtschaftlichen, gesellschaftlichen Schaden. Viele arbeiten sicherlich am Limit.

Dennoch muss ja irgendwann der Punkt beginnen, wo wir uns über die Zeit nach Corona Gedanken machen müssen. Ich habe natürlich Stand heute kein fertiges Lösungsrezept. Grundsätzlich aber wird es um Investitionen gehen. Man wird nachhaltig, kreativ und unkonventionell investieren müssen. Es gibt ja schon Bundesländer, die weitaus größere Summen bewegen und weitaus größere Investitionsprogramme als wir aufnehmen. Wir werden auch Konjunkturprogramme brauchen.

Zeitgleich oder fast zeitgleich bricht auch eine kommunale Finanzkrise aus, die ja auch sehr stark schon in der Realität eintrifft. Erste Landkreise sind quasi zahlungsunfähig. Da muss es eine starke staatliche Kombinationslösung geben. Wir brauchen Investitionen auch in Themen, die in den letzten Jahren aus meiner Sicht stiefmütterlich behandelt wurden, in die physische Gesundheit unserer Schüler. Das Thema Ernährung und Sport muss wieder einen sehr starken Stellenwert kriegen. Es ist erschreckend, dass wir als Bundesland im Vergleich die höheren Adipositasraten haben und Diabetes und Herzkreislauferkrankungen viel stärker verbreitet sind. Da muss der Staat ansetzen und auch Geld investieren.

Insgesamt sind Ihre Prognosen ja recht pessimistisch. Was können die Kleinunternehmer tun, um aus der Krise bestmöglich rauszugehen?

Ich finde meinen Text gar nicht so pessimistisch. Es ist am Ende des Tages eine Gegenstandsanalyse, dass hier gerade von den Startbedingungen her mehr getan werden muss als anderswo. Aber am Ende des Tages entsteht ein Opportunitätsfenster – ein Fenster der Möglichkeiten.

Die Politik neigt dazu, die eingetretenen Pfade nur ungern zu verlassen und bestimmte Prozesse sehr langsam und durchdacht anzugehen. Und jetzt gerade öffnet sich ein Fenster, wo man wirklich mal die Möglichkeiten hat, auch in Form von Großinvestitionen zu handeln.

Sicherlich wird es viele Unternehmen geben, die sich neu erfinden müssen. Ganz viele Veranstaltungen werden auch in den nächsten zwei, drei, vier Monaten wahrscheinlich so nicht stattfinden, wie sie geplant waren. Es werden aber neue Wege gesucht, zum Beispiel durch das Streaming.