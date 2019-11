In Sachsen-Anhalt wächst die Sorge vor der Afrikanischen Schweinepest. Das Landwirtschaftsministerium will vor allem verhindern, dass der Erreger auf Hausschweine übertragen wird. Zuchtbetriebe wurden aufgerufen, penibel auf die Hygiene in den Ställen zu achten. Sollte sich ein Hausschwein infizieren, muss der gesamte Bestand des Züchters getötet werden.

Bislang sind in Deutschland noch keine Fälle von Schweinepest gemeldet worden. Allerdings sind in Polen nahe der deutschen Grenze nach Behördenangaben mittlerweile 22 Tiere an der Seuche verendet. Der Erreger der Afrikanischen Schweinepest kann durch Menschen übertragen werden, zum Beispiel an den Schuhen.