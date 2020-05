MDR SACHSEN-ANHALT: Was steckt hinter der Partei "Widerstand2020"?

Matthias Quent: "Widerstand2020" ist eine bisher vor allem virtuelle Bewegung, die von drei Personen, die dafür in der Öffentlichkeit stehen, aus der Taufe gehoben wurde. Sie verbreitet sich vor allem im Internet – auf Facebook, auf der eigenen Website und in anderen sozialen Netzwerken. Es gibt parallel dazu eine ganze Reihe von Demonstrationen, die denselben Claim haben, also sich mit den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie beschäftigen, aber andere politische Hintergründe haben bzw. nicht unmittelbar auf "Widerstand 2020" zurückgehen, auch wenn dort zum Teil diffuse Bezugnahmen dazu auftauchen.

Wenn in Aue die NPD demonstriert oder sich in Gera Stephan Brandner von der AfD an die Spitze dieser Demonstration setzt, sieht man, dass das eigentlich ein Sammelbecken mit unterschiedlichen Bezugnahmen ist. Widerstand2020 wirkt wie der Versuch, für diese lokal unterschiedlichen Kreise einen gemeinsamen Hut zu bilden.

Die Partei ist auch schon in Sachsen-Anhalt angekommen. Wissen Sie, inwieweit sie schon eine Rolle spielt?

Akteure, die passende Veschwörungserzählungen verbreiten, gibt es schon lange, aber jetzt haben sie ein neues Thema und eine neue Öffentlichkeit. Zum Beispiel die "Montagsmahnwachen" von Sven Liebich (Anm. d. Redaktion: rechtsextremer Blogger aus Halle), die hat er jetzt unter den Corona-Claim gesetzt. Sven Liebich ist einer der aktivsten Bewegungs-Unternehmer der extremen Rechten im Netz. Solche rechtsextremen Akteure hoffen jetzt, bei Menschen auf Anklang zu stoßen, die durch die Corona-Krise und die massiven Falschnachrichten vor allem im Netz verunsichert und empört sind.

Gibt es auch Beispiele aus Thüringen und Sachsen?

Ja, besonders stark sichtbar ist das in Sachsen in Aue, Pirna, Chemnitz und Dresden. Auch dort sind es vor allem rechtsradikale Kreise, die mobilisieren. In Erfurt, berichtet die mobile Beratung, waren es am Montag auch vorrangig Leute aus extrem rechten Gruppen, die spazieren gegangen sind. Vielfach bleibt aber völlig unklar, wer die Proteste organisiert, weil sie nicht angemeldet und nicht öffentlich beworben werden.

In den Internetgruppen sind jedenfalls rechtsradikale Narrative und Alternativmedien von rechts außen sehr präsent. Seit Wochen sprechen beispielsweise das Compact-Magazin, Eva Herman, Martin Sellner, die Identitäre Bewegung und eine Reihe von rechten Influencern in ähnlicher oder gleicher Art über dieses Thema, wie nun auch bei diesen Protesten. Sie beeinflussen diese noch dynamischen und diffusen Proteste. Aber nicht alle, die da mitlaufen, können der Rechten, Linken, den Impfgegnern oder Verschwörungsgläubigen zugeordnet werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wer ist Matthias Quent? Matthias Quent ist Soziologe und Extremismusforscher. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Rechtsradikalismus, Radikalisierung und Hasskriminalität. Er studierte Soziologie, Politikwissenschaft und Neuere Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und University of Leicester in England.



Seit August 2016 leitet Quent das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Die ZEIT wählte Quent 2019 zu einem der 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen.

Was sind das für Menschen, die sich davon angesprochen fühlen?

Es ist zu früh, um das abschließend zu beschreiben, weil da gerade eine große Dynamik herrscht. Normale Bürgerinnen und Bürger, verunsicherte Unternehmer, Rechte, Linke, Esoteriker, Impfgegner: Die Kritik an der Corona-Politik, die Meinung, die Pandemie sei gar nicht so schlimm, die Ablehnung der Bundesregierung, der Medien und der Wissenschaft bringt die Menschen zusammen. Das reicht im Internet im Extremfall bis zu regelrechten kollektiven Wahnvorstellungen.

"Widerstand 2020" betont, man sei gar nicht links oder rechts, man sei eine ganz neue Form von Bürgerbewegung um das Volk zu einen – für "die Wahrheit" und gegen "die da oben" – von Merkel über das Robert Koch-Institut bis zu Bill Gates. Das ist klassisch populistisches Element. Bill Gates würde jetzt die Menschheit chippen oder sogar die Hälfte der Menschheit ausrotten wollen, heißt es dort in manchen Äußerungen aus dem Umfeld. Aber man kann im Moment keine Aussage dazu machen, wie viele Leute davon tatsächlich überzeugt sind und wie viele im Moment verunsichert sind und sich vielleicht auch nur freuen, mal wieder mit anderen durch die Stadt zu laufen.

Das Problem ist, dass es bisher keine wahrnehmbare Abgrenzung gibt, im Gegenteil wird im Netz demonstrativ der Zusammenhalt gegen jede Kritik beschworen. Matthias Quent

Das macht es schwer fassbar: legitime Anlässe und Sorgen werden vermischt mit kruder oder rechtsextremer Ideologie, mit Antisemitismus, mit Paranoia und Verschwörungsdenken.



Insgesamt: Das Spektrum ist heterogen und dynamisch, darum kommt es jetzt darauf an, ob es eine klare Abgrenzung von rechtsradikalen Kreisen und von Menschen gibt, die die Proteste nutzen, um antisemitische Bilder zu verbreiten. Das Problem ist, dass es bisher keine wahrnehmbare Abgrenzung gibt, im Gegenteil wird im Netz demonstrativ der Zusammenhalt gegen jede Kritik beschworen – zum Beispiel gegen dort kursierende antisemitische Bilder, die die Idee eines Immunitätsausweis mit dem Judenstern im Nationalsozialismus gleichsetzen.



Ähnliches kennen wir von den Protesten gegen die Krim-Krise. Das kennen wir von den Protesten im Kontext der Asyl-Diskussion 2015/16, die dann immer wieder von rechtsextremen Akteuren besetzt werden konnten. Das ist auch hier möglich.

Was sind denn die Ziele und Motive der Bewegung?

Weil diese Proteste noch so diffus und heterogen sind, ist das schwer zu verallgemeinern. Aber wenn man sich auf etwas einigen kann, dann ist es vielleicht die Überschrift "Wir sind Corona-Rebellen".

Also wird gesagt: Wir machen das, was die Wissenschaft empfiehlt, was Regierungspolitik ist, nicht mit. Wir halten Corona nicht für gefährlich. Das ist nicht schlimmer als die Grippe. Bei "Widerstand 2020" wird gesagt, es gibt eine Schwarmintelligenz, die letztlich wichtiger sei als medizinisches Expertenwissen.