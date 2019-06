In die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt wird nicht genug investiert. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Strukturpolitik und Wirtschaftsforderung (ISW) im Auftrag der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt, die am Montag in Halle vorgestellt wurde. Demnach liegen die fehlenden Investitionen in Krankenhäuser für die Jahre 2006 bis 2017 bei etwa 1,5 Milliarden Euro. Im Vergleich zur vorangegangenen Studie des ISW, die 2015 für die Jahre 200 bis 2013 veröffentlicht wurde, ist die Lücke noch größer geworden. Geld fehlt bei neuer Medizintechnik, Baumaßnahmen und in Diagnostik und Therapie.