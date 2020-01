Auf der Suche nach neuen Lebensräumen drängen Wildschweine nun auch zunehmend in Dörfer und Städte. Andreas Tietz ist Stadtjäger in Dessau. Nach eigenen Angaben geht er etwa fünfmal pro Woche auf die Pirsch – und das mitten in Dessau.

Es kommt schon häufiger vor, dass wir die Schweine bis 500 Meter am Zentrum haben. Andreas Tietz

Im Sommer gebe es wenig Schwarzwild im Stadtzentrum, sagt Tietz. Doch sobald die Felder abgeerntet seien, würden sich die Schwarzwild-Rotten wieder rund um Dessau verteilen, sagt Tietz. Und es werden immer mehr, sodass der Stadtjäger immer häufiger zur Waffe greifen muss. Dafür brauchen die Stadtjäger eine Sondergenehmigung, denn normalerweise ist die Jagd in der Stadt verboten. Auch in der Nacht und in den Abendstunden müssen die Jäger mit Spaziergängern, Joggern oder Fahrradfahrern rechnen.

Die Scheu vor dem Menschen ist verloren

Ihre Scheu vor den Menschen haben die Wildschweine längst verloren. Deshalb begrüßt es so mancher Bewohner, dass die Tiere in Städten wie Dessau gejagt werden dürfen. Denn die Hinterlassenschaften sind unübersehbar und oft ein Ärgernis: umgepflügte Sportplätze, zerstörte Garageneinfahrten und geplünderte Schrebergärten. In Dessau rüsten inzwischen viele Kleingärtner und Hausbesitzer auf und versuchen ihre Grundstücke mit speziellen Elektrozäunen vor den Schweinen zu schützen.

Anfangs waren die Schwarzkittel nur in Randbereichen der Stadt unterwegs. Mittlerweile aber sind sie in ganz Dessau zu finden, manchmal sogar am Tag und mitten im dichten Straßenverkehr.



Guido Siebert ist der Stadtförster von Dessau. Etwa 30 Wildschweine pro Jahr erlegt er in Dessau, meist mit der Schusswaffe. Doch auch in Dresden, Leipzig oder Magdeburg wird Schwarzwild geschossen, denn die Tiere haben sich in den Städten massiv ausgebreitet. In Berlin werden inzwischen jährlich etwa 3.000 Wildschweine erlegt. Seit Jahren gilt die deutsche Metropole auch als Hauptstadt der Wildschweine. Die Zahl der erlegten Wildschweine ist in den vergangenen 20 Jahre kontinuierlich gestiegen. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Forschung in Berlin, der Wildschwein-Metropole

Berliner Forscher vom Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung haben für Forschungszwecke 13 Stadtwildschweine mit GPS-Sendern ausgestattet. Durch die Chips wissen die Forscher, wo sich die Wildtiere zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhalten. Auch lässt sich durch Aktivitätssensoren sagen, was die Tiere gerade machen.

Mit den Ergebnissen gelangen den Forschern vom Leibniz-Institut spektakuläre Einblicke in das geheime Leben von Wildschweinen in der Stadt. Denn oftmals leben ganze Schwarzwild-Familien direkt vor der Haustür, ohne dass wir sie bemerken. Die Wissenschaftler fanden auch heraus, dass sich Stadtwildschweine völlig anders verhalten als ihre Artgenossen im Wald. Diese meiden die Nähe des Menschen und reagieren empfindlich auf Straßenlärm und Verkehr.

Stadtwildschweine dagegen suchen ganz bewusst verkehrsnahe Lagen, um zu schlafen und sich auszuruhen. Hier fühlen sich die Tiere sicher – vor allem vor Konflikten mit freilaufenden Hunden. Vor ihnen haben Wildschweine panische Angst und können so auch für den Menschen äußerst gefährlich werden.

Es ist eigentlich so, dass von Wildschweinen unmittelbar keine große Gefahr ausgeht. In Berlin ist es so, dass am häufigsten Angriffe zu registrieren sind, wenn freilaufende Hunde im Zusammenhang stehen. Dann sind die Tiere schon wehrhaft und greifen teilweise auch an. Konstantin Börner, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierkunde Berlin

Wildschweine, die die Stadt einmal erobert haben, vererben diese Information an ihre Nachkommen. Das heißt: Frischlinge, die in der Stadt geboren werden, bleiben auch hier. Das konnten die Berliner Wildforscher anhand genetischer Untersuchungen herausfinden.

Die Gefahr auf den Straßen

Anders als ihre Artgenossen auf dem Land sind Stadtschweine friedliche Gesellen und tolerieren den Menschen selbst in unmittelbarer Nähe. Die Gefahr, die von ihnen ausgeht, liegt ganz woanders. Einsätze zu Verkehrsunfällen mit Wildtieren gehören für den Einzugsbereich der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mittlerweile fast zur täglichen Routine.

Wildunfälle sind in Sachsen-Anhalt inzwischen die häufigste Ursache für Verkehrsunfälle. Auch in der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. 2018 wurden hier 2.879 Wildunfälle registriert. Das sind durchschnittlich acht pro Tag – allein in Dessau und Umgebung.



Die Sachschäden durch Wildunfälle sind immens. Schätzungen gehen von acht Millionen Euro jährlich allein in der Region Dessau aus. Deshalb suchen Jäger, Polizeibehörden und das Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt seit Jahren intensiv nach geeigneten Präventionsmaßnahmen, mit denen das Wild von der Straße vertrieben wird. Wildunfälle sind die häufigste Unfallursache. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Wildwarnsystem soll Verkehrsunfälle reduzieren