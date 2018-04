Jahresbericht Verfassungsschutz 2017 Straftaten gegen Asylbewerber "auf unverändert hohem Niveau"

Im Bereich nicht religiös motivierten Extremismus durch Ausländer hat laut Bericht einzig die Arbeiterpartei Kurdistan (PKK) als Organisation in Sachsen-Anhalt "bedeutende Strukturen". Im Land hatte die PKK 2017 so wie schon im Vorjahr etwa 250 Mitglieder. 2017 hätten die Aktivitäten der PKK-Anhänger deutlich zugenommen. Als Grund dafür wird auf die Lage in kurdischen Siedlungsgebieten und die Zuwanderung kurdisch-stämmiger Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak hingewiesen. An Versammlungen beteiligten sich dem Bericht zufolge zudem zunehmend auch Personen aus dem linksextremistischen Spektrum.