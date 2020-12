Es gibt Meldungen, die sind für niemanden leicht zu ertragen – auch nicht für Journalistinnen und Journalisten, die viel mit dem Unheil auf dieser Welt konfrontiert sind. Diese Meldung ist so eine Meldung: Am 2. Oktober – einem Freitag – stirbt ein zwei Jahre alter Junge bei einem Kita-Ausflug am Neustädter See in Magdeburg. Adam, so heißt der Junge, war während des Ausflugs verschwunden. Wenige Stunden später finden Rettungskräfte den Jungen ertrunken im Wasser. Der Schock ist groß, viele im Viertel rund um den Neustädter See trauern. An der Kita von Adam werden Blumen niedergelegt, recht schnell flammt eine Debatte um den Betreuungsschlüssel an Kitas auf. Hätte dieser dramatische Unfall verhindert werden können, wenn es mehr Erzieherinnen gegeben hätte?