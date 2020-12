Sind das wunderbare Fotos! Die Userinnen und User von MDR SACHSEN-ANHALT waren auch in diesem Jahr fleißig und im ganzen Land mit ihrer Kamera unterwegs. Die schönsten Fotos landen täglich auf unserem Instagram-Account . Zum Jahresende kommt hier die Top Ten der Bilder, die die meisten Likes eingefahren haben: Der Magdeburger Dom ist gleich mehrfach dabei – und neben ihm so manch zuckersüße tierische Überraschung. Doch sehen Sie selbst.

Wernigerode ist wunderschön. Wer schon mal dort war, weiß das. Wer noch nicht dort war, wird das nach dem Blick auf dieses Foto und nach Ende der Corona-Pandemie (hoffentlich) ändern. Denn so schön wie auf diesem Bild von Burkhard Pitschmann ist Wernigerode auch in Wirklichkeit. Auch bei Nacht und leichtem Regen einen Besuch wert. Wir sagen danke für das Foto und gratulieren zum zehnten Platz in der Top Ten von MDR SACHSEN-ANHALT.

Achtung, Postkarten-Motiv! Wiebke Koch hat in Magdeburg eines der beliebtesten Motive überhaupt eingefangen. Doch satt sehen ist nicht – deshalb gibt's für dieses schöne Foto 1.411 Likes und den neunten Platz in unserer Rangliste. Wir freuen uns auf "Nachschub" im neuen Jahr.

Dramatik pur über dem Domfelsen in Magdeburg – und Christian Walter war mit der Kamera zur Stelle. Zum Glück! Denn sonst wäre uns dieses wunderbare Bild verwehrt geblieben. So können wir uns wieder und wieder daran satt sehen – und es wird uns vermutlich doch nicht gelingen, so gelungen ist die Aufnahme. Platz 7 in unserer Top Ten!