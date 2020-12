Für mich persönlich ist von all dem die Erkenntnis geblieben, dass Antisemitismus und Rassismus so weit im Alltag verbreitet sind, dass es leider nur eine Frage der Zeit ist, bis das Attentat von Halle an einem anderen Ort so oder so ähnlich wiederholt werden wird. Für meine pessimistische Sicht spricht nicht nur, dass die oberste Sicherheitsbehörde der Nation in diesem Prozess ein inkompetentes Bild zu ihren Ermittlungen im Internet offenbart hat – sondern auch, dass antisemitische Verschwörungserzählungen, wie sie auch den Halle-Attentäter angetrieben und radikalisiert haben, 2020 weiter in die Gesellschaft hinein verbreitet worden sind – durch eine ganz andere Entwicklung: Die Corona-Krise hat Verschwörungserzählungen, die auch mit judenfeindlichen Versatzstücken gespickt sind, einen verheerenden Auftrieb geleistet. Im Jahr 2020 ist Antisemitismus in der Gesellschaft eher weiter verbreitet, als zurückgedrängt worden. MDR-Redakteur Roland Jäger Bildrechte: Philipp Bauer

2020 war mein erstes Jahr bei MDR SACHSEN-ANHALT und ich bin dieses Jahr häufig ins kalte Wasser gesprungen. Es gibt viele verschiedene Aufgaben und ich habe viele davon mal zum ersten Mal übernommen: Das erste Mal einen Artikel selbst online stellen, das erste Mal Wochenenddienst, ohne das gesamte Team an der Seite, um gegebenenfalls zu unterstützen. Das erste Mal im Radio sprechen. Oder die größeren Momente, zum Beispiel mein erster Corona-Daten-Newsletter-Dienst.

Julia Heundorf Bildrechte: MDR/Kevin Poweska Das "kalte Wasser" ist in diesen Momenten vor allem deshalb so kalt, weil wir unmittelbar Feedback von einem großen Publikum bekommen können. Poste ich bei Instagram ein Nachrichtenbild, wird es in den Feed von derzeit 47,3 Tausend Nutzerinnen und Nutzern gespielt, von denen einige sofort spiegeln, falls ich einen Fehler mache. Schicke ich einen Newsletter ab, bekommen tausende Menschen eine Mail-Benachrichtigung direkt aufs Handy. Und das Erste, was sie sehen, wenn sie die Mail öffnen, sind mein Name und mein Gesicht.

Das ist eine große Verantwortung, die mir viel mehr Angst machen würde, wenn ich nicht so tolle Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzte hätte. Ich freue mich auf mehr.

Mein Schwerpunkt bei MDR SACHSEN-ANHALT ist die datengetriebene Recherche, also die Analyse von Datensätzen aus Studien und Statistiken. Von meinen ursprünglich geplanten Themen konnte ich 2020 nur einen Bruchteil realisieren, da ich seit März überwiegend mit den vielfältigen Daten zur Corona-Pandemie beschäftigt bin. Auf den ersten Blick mag das vielleicht etwas eintönig erscheinen, doch genau das Gegenteil ist der Fall.

Denn während sich innerhalb weniger Tage das berufliche wie auch das private Leben komplett auf den Kopf gestellt hatten, galt es, gleichzeitig dem enormen Informationsbedürfnis unserer Leserschaft gerecht zu werden. Die folgenden Tage und Wochen im Homeoffice bestanden dementsprechend fast ausschließlich aus Fallzahlmeldungen, Verdopplungszeiträumen und Reproduktionszahlen sowie deren Erklärung und Einordnung. Im weiteren Verlauf kamen immer neue Fallzahlen hinzu, gleichzeitig gab es immer wieder Probleme mit den bereitgestellten Daten der verschiedenen öffentlichen Behörden und Institutionen. Bei MDR SACHSEN-ANHALT für alles rund um Daten zuständig: Manuel Mohr Bildrechte: MDR/Manuel Mohr

Auch, wenn diese Zeit enorm anstrengend und kräftezehrend war – und immer noch ist – so war sie auch enorm lehrreich. Besonders fasziniert hat mich der Austausch mit Nutzerinnen und Nutzern, die durch unser Angebot die für sie relevanten Informationen finden konnten und dies auch wertschätzten. Ebenso lehrreich waren die vielen konstruktiven Vorschläge, die unsere Arbeit fortwährend noch besser gemacht haben. Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass gerade in Ausnahmesituationen, wie wir sie seit März in Sachsen-Anhalt erleben, die Menschen verstärkt nach verlässlichen Informationen suchen. Ihnen auf ihre Fragen zuverlässige Antworten geben zu können, hat mich 2020 am meisten bewegt.

Marie-Kristin Landes und Roland Jäger berichten für MDR SACHSEN-ANHALT über den Gerichtsprozess gegen den Halle-Attentäter. Bildrechte: Philipp Bauer Ein Thema, das mich in diesem Jahr besonders beschäftigt hat, waren das Attentat von Halle am 9. Oktober 2019 und seine Nachwirkungen. Besonders einprägsam fand und finde ich in diesem Zusammenhang die MDR-Podcastserie "Das Leben danach" von Roland Jäger und Marie-Kristin Landes, die das Attentat und dessen Folgen aus den unterschiedlichsten Perspektiven untersucht und einordnet. Zu oft verschwinden Ereignisse wie das Attentat sehr schnell aus dem Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit oder münden nur in Ratlosigkeit, während notwendige Reaktionen und Veränderungen ausbleiben.