Rückblick auf das Jahr 2019 Worauf die Redaktion von MDR SACHSEN-ANHALT stolz ist

Reden wir doch mal über die Gleichstellung von Frauen und Männern im Berufsleben. Da Frauen biologisch betrachtet nach wie vor fürs Kinderkriegen verantwortlich sind, heißt das für viele Mütter nach wie vor, auch beruflich zurückzustecken – während die Väter oft Gas geben. In den vergangenen hundert Jahren hat sich in der Gleichstellungsfrage sehr viel getan. Ob das immer alles so gut ist, das ist hier nicht das Thema. Ich jedenfalls denke, dass familiengerechtere Arbeitszeiten ein Schlüssel dafür sein können, Frauen und Männer im Berufs- und Familienleben gleichberechtigt zu behandeln. Am Ende profitieren im Idealfall alle davon: Frauen und Männer, Mütter und Väter, die verkürzt arbeiten gehen können und gleichzeitig für die Familie und für sich selbst mehr Zeit haben. Die Kinder, für die die Eltern ein bisschen mehr da sein können. Und auch der Arbeitgeber, weil er glücklichere Mitarbeiter hat.

Susanne Ahrens Bildrechte: MDR/Johanna Daher Ich bin stolz darauf, dass wir es in der Online-Redaktion von MDR SACHSEN-ANHALT ziemlich unkompliziert geschafft haben, eine solche verkürzte Schicht einzuführen. Seit Anfang November gibt es diese Möglichkeit. Von der familienfreundlichen Arbeitszeit können wir Mitarbeiter Gebrauch machen, müssen es aber nicht – jeder so, wie er es kann und will. Ich jedenfalls genieße es, gerade in der dunklen Jahreszeit im Hellen das Büro zu verlassen. Schön wäre es, wenn wir das Angebot erweitern können – vielleicht schaffe ich es dann auch im nächsten Jahr zur Weihnachtsfeier meiner Kinder in den Kindergarten. Dann stimmt hoffentlich auch die Work-Life-Balance, wie es so schön neudeutsch heißt.

Jeden Tag berichten Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT aus dem Land. 365 Tage im Jahr. Aus der Altmark, aus Anhalt und Wittenberg, dem Süden des Landes rund um Halle oder Magdeburg und seinem Speckgürtel. Reisen unternehmen unsere Reporter also regelmäßig. Selten ist, dass sie fünf Tage am Stück in verschiedenen Winkeln des Landes unterwegs sind – und dort übernachten, von wo sie berichten. Genau das haben mein Kollege Florian Leue und ich diesen Sommer gemacht. Wir waren auf Sommerreise. Von Montagmorgen bis Freitagabend. Ständig auf Achse, ständig im Gespräch mit den Menschen.

Luca Deutschländer (links) und Florian Leue waren auf Sommerreise. Bildrechte: MDR/Florian Leue Unsere Sommerreise sollte an fünf Tagen das Leben in ländlichen Gegenden thematisieren – speziell dort, wie Dinge gut laufen. Wo Dörfer nicht aufgegeben worden sind, sondern wo für Dörfer gekämpft wird. Wo Menschen sich engagieren gegen aussterbende Landstriche. Wo Menschen sich nicht von fehlender Unterstützung der Politik abhalten lassen – sondern einfach machen. Es waren Orte wie Heimburg, Schleberoda, Osterburg, Diebzig oder Thale. Für meinen Kollegen Florian Leue und mich waren diese fünf Tage besonders: Wir haben beeindruckende Menschen getroffen, die sich – jeder auf seine Weise – beeindruckend engagieren. Wir sind eingetaucht in das, was Sachsen-Anhalt ausmacht.