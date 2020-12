Jahresrückblick: Das sind die 100 Bilder des Jahres 2020 aus Sachsen-Anhalt

8. März 2020 – Lagerfeld in Halle

Modegott Karl Lagerfeld war nicht nur Modegott. Karl Lagerfeld war auch Fotograf. 1987 hatte Lagerfeld zum ersten Mal zur Kamera gegriffen. Grund: Der Modeschöpfer war damals mit den Aufnahmen seiner Kreationen unzufrieden. Also selber machen, so die Devise. 300 seiner Werke werden fortan in der Moritzburg in Halle gezeigt.

Bildrechte: Karl Lagerfeld