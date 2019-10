Janett Eger begrüßt am Montag um 19 Uhr erstmals die Zuschauer des Regionalmagazins MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE . Sie ist den MDR-Zuschauern aus vielen Sendungen als Moderatorin bekannt und gehört ab dem 28. Oktober auch zum Team von MDR SACHSEN-ANHALT.

Aufgewachsen ist Janett Eger in Magdeburg. Nach dem Studium in Bremen und Irland sowie dem MDR-Volontariat, für das sie 2009 nach Leipzig zog, arbeitete Janett Eger im MDR-Landesfunkhaus Sachsen als Reporterin und Videojournalistin. Heute ist Janett Eger für die Nachmittagsmagazine "MDR um 2" und "MDR um 4" als Live-Reporterin unterwegs. Als Studio-Moderatorin kennen die Fernsehzuschauer Janett Eger aus dem MDR-Erfindermagazin "Einfach genial", das sie von 2016 bis 2019 moderierte, sowie aus der "MDR Zeitreise", die sie seit Frühjahr 2019 am Sonntagabend präsentiert.