Laut Statistischem Bundesamt haben Frauen (21,1 Prozent) häufiger als Männer (19,9 Prozent) sonn- und feiertags gearbeitet. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit liegt das vor allem an den von Frauen gewählten Berufen. Vor allem in medizinischen und nichtmedizinischen Gesundheitsberufen wird viel an Sonn- und Feiertagen gearbeitet. Genau in diesen Berufen ist der Anteil von Frauen (83.789) höher als der von Männern (16.416), so die Bundesagentur.