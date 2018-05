Die Shuttle-Busse und der Parkplatz sind noch in Arbeit. Trotzdem hat sich in dem einen Jahr schon einiges an der Brücke verändert, wie beispielsweise Automaten, die mit EC- und Kreditkarte bezahlt werden können, um die Wartezeiten im Besucherzentraum zu verkürzen. Bis dahin werden weitere Aufgaben umgesetzt, so Berke: "Das was wir selber in der Hand haben, das machen wir natürlich: Mehr Mülleimer, mehr Sitzplätze, die Aufarbeitung des Waldes, ein paar Sachen für die Kinder installieren. Wir wollen einen Abenteuerweg bauen und so weiter – das wird in 2018 kommen."