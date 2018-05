Ein Jahr Hängebrücke "Titan RT" Wer profitiert eigentlich alles?

Diesen regionalen Vorteil hat beispielsweise die Stadt Oberharz am Brocken, da sich dort die Brücke befindet. "Durch das Marketing der Berke-Brüder mit dem Name "Stadt Oberharz" als Örtlichkeit, rückt diese in das Bewusstsein der Menschen", sagt ihr Bürgermeister Frank Damsch. Außerdem verweist er auf die ansteigende Zahl der Tagestouristen, die sich seit Eröffnung der Brücke um einen zweistelligen Prozentsatz erhöht hat. 2016 waren laut der Statistik der Stadt 82.147 Tagestouristen vor Ort, 2017 gab es einen Anstieg von 12 Prozent auf 92.008 Personen. "Das liegt neben der hohen Attraktivität der Tagesausflugsziele, wie PullmanCity in Hasselfelde, Tropfsteinhöhle in Rübeland und der Hängebrücke an der Rappbodetalsperre, auch an der geänderten Vermarktungsstrategie für die Tourismusregion Oberharz am Brocken", sagt Markus Mende vom Tourismusbetrieb der Stadt.