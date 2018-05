Tourismus-Jubiläum Sachsen-Anhalt feiert 25 Jahre Straße der Romanik

Die Straße der Romanik ist einzigartig für ganz Deutschland: Seit mittlerweile 25 Jahren verläuft sie wie eine große Acht durch Sachsen-Anhalt und verbindet 88 mittelalterliche Bauwerke. Sie stammen aus den Jahren 950 bis 1250 und locken laut Tourismusverband jedes Jahr mittlerweile 1,5 Millionen Besucher an. Damit hat sich die Zahl seit Beginn verdoppelt. Das wird nun mit Musik, Führungen und Kulinarik gefeiert. Den Auftakt bilden Festkonzerte an diesem Sonntag in der Quedlinburger Stiftskirche und am Montag im Magdeburger Dom.