Niklas Knöfel und Robert Kather, Trimet Automotive Holding in Harzgerode

Lea Schade, Wolterstorff-Gymnasium in Ballenstedt

Einen Preis für eine Arbeit auf dem Gebiet der Technik bekamen Niklas Knöfel (20) und Robert Kather (19) von der Trimet Automotive Holding in Harzgerode sowie Lea Schade (17) vom Wolterstorff-Gymnasium in Ballenstedt. Sie befassten sich mit dem meist unbemerkten Entweichen von Druckluft durch Lecks in Rohren. Dadurch entstehen in der industriellen Fertigung hohe Kosten. Die drei Jungforscher konstruierten ein Exponat zur Schulung in der betrieblichen Ausbildung. Damit lassen sich Lecks simulieren und Daten wie Höhe des Druck- und Energieverlustes sowie die dadurch entstehenden Kosten ermitteln. Bildrechte: Stiftung Jugend forscht e. V