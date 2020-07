Aufgabe des Jugendamtes ist es Erziehungsberechtigte bei der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern zu unterstützen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Nach dem Tod eines zweijährigen Kindes in Querfurt am vergangenen Wochende wird darüber diskutiert, ob das Jugendamt sich korrekt verhalten hat. Nachbarn berichteten in Interviews mit MDR SACHSEN-ANHALT, sie hätten das Jugendamt gewarnt, es habe aber niemand reagiert. Das Jugendamt wies die Vorwürfe zurück und übergab alle Akten der Staatsanwaltschaft. Es steht also Aussage gegen Aussage.

Todesfälle wie in Querfurt lösen oft eine große Skepsis gegenüber dem Jugendamt aus. Durch die Studie "Berufliche Realitäten im ASD: die Herausforderung sozialpädagogischer Arbeit heute" der Hochschule Koblenz wurden die Arbeitsbedingungen und internen Strukturen der Jugendämter genauer unter die Lupe genommen. MDR SACHSEN-ANHALT hat angesichts des Falles in Querfurt mit einer der Autorinnen gesprochen.

Probleme

Der interne Umgang mit den Fällen unterscheidet sich in den einzelnen Jugendämtern voneinander, weil sie kommunal selbstverwaltet werden. Die Studie zeigt aber deutlich, dass es übergreifende Probleme gibt. Demzufolge kommt unter anderem die Einarbeitung von neuen Kolleginnen und Kollegen zu kurz und es ist grundsätzlich zu wenig Zeit für die einzelnen Fälle. Außerdem haben die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter häufig sehr viel Dokumentationsaufwand. Die Sozialarbeiterin und Forscherin Thora Ehlting meint, es sei auf jeden Fall ein guter Anfang, wenn man die Dokumentationsverfahren verschlanken würde. „Ich denke man muss mehr Zeit in die Hausbesuche stecken. Es sollte mehr Gespräche mit den Kindern geben. Meistens wird mit Erzieherin, Lehrerin und Eltern gesprochen. Also mit vielen Erwachsenen. Aber die wenigsten haben die Zeit und die Muse mit den Kindern ein Vertrauensverhältnis aufzubauen“.

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Wenn das Kindeswohl gefährdet ist, dann ist das Vorgehen in den einzelnen Jugendämtern zwar unterschiedlich, aber es gibt klare gesetzliche Rahmenbedingungen. Beispielsweise ist vorgeschrieben, dass bei der Einschätzung der Gefähdrung nach dem Mehraugenprinzip entschieden werden muss. Ganz praktisch bedeutet das, dass mindestens zwei pädagogische Fachkräfte vor einer endgültigen Entscheidung die Umstände in der Familie beurteilen müssen. Das heißt zum Beispiel, dass zwei Fachkräfte gemeinsam einen unangekündigten Hausbesuch bei der Familie machen müssen. Danach werden die Ergebnisse im Amt mit den Kolleginnen und Kollegen besprochen. Dann gibt es eine Entscheidung, ob ein Antrag auf Sorgerechtentzug beim Gericht gestellt werden soll. Dieser Prozess kann sich in die Länge ziehen. Sowohl bürokratisch als auch wegen ganz banalen Gründen wie Erkrankung und Ausfall der zuständigen Person.

Bei ganz akuten Fällen gibt es gesetzlich die Möglichkeit Kinder sofort in Obhut zu nehmen. In dem Fall werden die Kinder zuerst sicher untergebracht und dann wird beim Familiengericht ein Antrag auf Unterbringung gegen den Willen der Eltern gestellt.

Lösungsvorschläge