Die Gründe seien vielfältig. Alle drei Einrichtungen haben laut Geschäftsführer Nawrodt kaum Möglichkeiten sich an die vorgegebenen Hygienemaßnahmen zu halten. Weder die Zimmerstrukturen noch die sanitären Anlagen seien geeignet. Außerdem gebe es fast ausschließlich nur gemeinschaftliche Sanitäreinrichtungen. Laut Nawrodt haben die Jugendherbergen in Falkenstein und Radis ohnehin nicht wirtschaftlich genug gearbeitet. Deshalb würde sich auch eine dringend anstehende Modernisierung nicht lohnen. Auch die Jugendherberge in Quedlinburg sei für einen Umbau nicht geeignet. Allein die Zimmer seien zu klein. Schon vor der Corona Pandemie war überlegt worden, in Quedlinburg eine neue Jugendherberge zu bauen. Dass es dazu komme, sei wegen der aktuellen Entwicklung aber unwahrscheinlich, so Nawrodt. Geld müsse im Moment vielmehr in bestehende Jugendherbergen investiert werden, damit diese die Krise überstehen.

Alle Gäste und Mitarbeiter müssen sich an ein Hygienekonzept halten. Bildrechte: colourbox

Neun von 15 Jugendherbergen und auch viele Ferienlager in Sachsen-Anhalt sind wieder geöffnet. So zum Beispiel das KIEZ Arendsee. Überall gelten jedoch strenge Hygienevorschriften. In den Jugendherbergen müssen alle Gäste ab sechs Jahren in den öffentlichen Bereichen der Herbergen zum Beispiel einen Mund- und Nasenschutz tragen. Zudem soll es regelmäßigere Reinigungen und ausreichend Desinfektionsmittel geben. In den Jugendherbergen dürfen außerdem nur Gäste untergebracht werden, wenn sie auch sonst in häuslicher Gemeinschaft leben. Ansonsten wird darauf geachtet, dass sich so wenige Personen wie möglich ein Zimmer teilen. Kinderspielecken und Bewegungszimmer bleiben geschlossen.