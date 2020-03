Weil sich das Corona-Virus immer weiter ausbreitet, sind sind sämtliche Veranstaltungen auch in Sachsen-Anhalt untersagt. Auch die Jugendweihen und Konfirmationen dürfen derzeit nicht gefeiert werden. Im Landkreis Wittenberg sind bereits alle Jugendweihen abgesagt worden. Jens Krause, einer der Organisatoren sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man habe sich die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. 16 Veranstaltungen habe er allein im Landkreis Wittenberg streichen müssen. Er habe auch den wirtschaftlichen Aspekt berücksichtigt. Krause befürchtet, dass sich manch eine Familie so eine Feier derzeit vielleicht gar nicht leisten könne, wenn Eltern etwa Lohnausfälle kompensieren müssten.

Ausfallen sollen die Jugendweihen aber nicht. Sie sollen nachgeholt werden, allerdings erst im Frühjahr 2021. "Etliche Familien und die Organisatoren haben ja schon vieles vorbereitet Geschenke, Urkunden Eintrittskarten besorgt." Sie wolle man nicht enttäuschen und die Jugendweihe deshalb dennoch ausrichten. Für alle, „die dann noch wollen“, so Krause. Geplant haben sie in Wittenberg das alles im April, den anschließend stünden schon die Feiern, des nächsten Jahrganges an.

Die Interessengenvereinigung Jugendweihe ist der größte Organisator von Jugendweihen in Sachsen-Anhalt. In diesem Jahr gab es dort rund 5.000 Anmeldungen. Bisher gehen die Organisatoren dort davon aus, dass die Jugendweihen wie geplant im Mai gefeiert werden können. Lediglich Stellprobentermine im April wurden verschoben. Regelmäßige Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins.

Die Jugendweihe gehört auch heute noch zu den traditionellen Familienfeiern. Bildrechte: Colourbox.de

Im Kreis Mansfeld-Südharz und in Teilen des Harzkreises organsiert der Verein Interessenvereinigung für humanistische Jugendarbeit und Jugendweihe e.V. Mansfelder Land die Feierstunden. Geschäftsführerin Anka-Yvonne Schreiber richtet schon seit 30 Jahren Jugendweihen aus. "In dieser Zeit hat es immer Jugendweihen gegeben und so soll es auch bleiben", sagt Schreiber. Für 1.100 Jugendliche seien bereits Gebühren bezahlt worden – immerhin 120 Euro pro Teilnehmer. Ein Großteil des Geldes sei in die Vorbereitung von insgesamt 24 Feierstunden geflossen. Die Säle sind gebucht, Musiker und Fotografen bestellt, Redner engagiert – aus den Verträgen komme man nicht einfach so raus, meint Schreiber.