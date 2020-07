Unterbesetzt und überlastet Justizvollzugsbeamte üben scharfe Kritik an Ministerin Keding

Ein Ministeriumssprecher sagt dazu, 42 Beamte reichen für die Sicherheit aus. Doch aus Sicht der Justizvollzugsbeamten ist das anders: Denn wenn so wenig Kollegen versuchen, den Betrieb aufrecht zu erhalten, dann überlasten sie sich. In Halle sieht man das beispielsweise an den Krankschreibungen. Im ersten Halbjahr 2020 war jeder Mitarbeiter im Schnitt 15 Tage krank – doppelt so oft wie der durchschnittliche Arbeitnehmer bundesweit. Auch aus Burg hört man ähnliche Vorwürfe.