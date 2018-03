Eisige Kälte Kälterekord auf Brocken und in Aschersleben

Der Winter bäumt sich noch ein letztes Mal auf – und in Sachsen-Anhalt fallen vielerorts die Kälte-Rekorde. Auf dem Brocken hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen minus 13,5 Grad gemessen. Das ist der niedrigste Wert an einem 19. März, der je auf dem Harzgipfel gemessen wurde und 0,4 Grad kälter als der bisherige Rekord aus dem Jahr 1955.