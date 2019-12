Die Milde fließt kreuz und quer durch Kalbe, doch der Wasserpegel sinkt. Die Sommer werden trockener, Pilze und Käfer befallen die Bäume. "Betreten verboten", hieß es im Kurpark . Dort zeigt Bürgermeister Karsten Ruth, parteilos, einen Stapel mit heruntergenommenen Bäumen: "Das ist tatsächlich eine Sache, wo wir überlegt haben, was können wir noch machen, um diesem Phänomen noch zu begegnen?" Im November hat der Stadtrat den Klimanotstand ausgerufen . Ein weitgehend symbolischer Akt, den dieses Jahr schon Dutzende Orte vollzogen haben: Konstanz, Köln, Leipzig und viele andere. Doch in Sachsen-Anhalt ist Kalbe die erste Kommune. Gewusst hat das nicht mal der Bürgermeister.

Die Verwaltung will Papier sparen, Straßenränder sollen bepflanzt werden, der Bauhof soll fortan vorrangig Elektro- und Hybridautos bekommen. Bei jedem Stadtratsbeschluss soll nun die klimaneutralste Lösung gefunden werden – soweit das rechtlich und finanziell klargeht. Genau das bereite der Stadt aber immer häufiger Probleme, sagt der Bürgermeister. Die Kommune sei in ihren Handlungsmöglichkeiten häufig beschränkt. Darum versteht Ruth den Notstand vor allem als Hilferuf nach oben: "Wir stoßen an die Grenzen des Machbaren und des Vermittelbaren für uns als kleine Stadt. Wir sehen den Notstand, aber Bund und Länder müssen ihn jetzt bedienen, sodass wir erfolgreich weiter arbeiten können."

Der Ausruf des Klimanotstands stößt allerdings nicht nur auf Gegenliebe: Das kleine Kalbe will also das Weltklima retten, so sehen es manche – und tippen ihren Spott in die Computertastatur. Bürgermeister Karsten Ruth hat diese Reaktionen erwartet, nur nicht so heftig: "Mir ist es klar, dass wir mit dem Thema ein Stück weit polarisieren. Aber ich sehe trotz allem – oder erst recht – die Notwendigkeit, in der Sache weiterzumachen."