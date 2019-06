Gerhard Feige und Ilse Junkermann: Die beiden Kirchenvertreter setzen sich für Verständnis, Zuhören und Toleranz ein. Bildrechte: dpa

Die letzten Wahlen sind gerade ein paar Tage her und ihre Ergebnisse haben erneut gezeigt, dass sich Ost- und Westdeutschland erheblich unterscheiden. Während im Westen vor allem die Grünen klar zulegten, setzte sich im Osten in vielen Regionen die AfD durch. Das beschäftigt die Politik, aber auch die Kirchen in Sachsen-Anhalt. MDR SACHSEN-ANHALT-Kirchenredakteur Uli Wittstock hat sich mit dem Thema beschäftigt und stand uns Rede und Antwort.

MDR SACHSEN-ANHALT: Es ist Pfingsten, in den Kirchen gab es die Pfingstpredigten. Ist von der gesellschaftlichen Spaltung auch etwas in den Kirchen zu merken?

Uli Wittstock Bildrechte: Uli Wittstock/Matthias Piekacz Uli Wittstock: Ja, spätestens seit der Flüchtlingsthematik. Die Kirchenleitungen haben sich ja da ganz klar für die Flüchtlingspolitik ausgesprochen, und das sorgte in den Gemeinden nicht überall für Begeisterung. Der Riss ist auch in den Gemeinden zu spüren – egal ob katholisch, evangelisch oder freikirchlich.



Magdeburgs katholischer Bischoff Gerhard Feige sagte kürzlich dazu, Populismus sei in allen Bereichen stark im Kommen. Man habe in den Kirchen Personengruppen und -kreise, die populistischer denken, als es erwünscht wäre.

Wie reagieren die Kirchen auf Populisten in den eigenen Reihen? Es gibt innerhalb der Kirche ja zum Beispiel auch AfD-Wähler.

Also am Anfang war die Überraschung groß, auch bei den Kirchenleitungen. Inzwischen, glaube ich, sind die Reaktionen differenzierter.



Mehr und genauer zuhören, das zum Beispiel ist der Rat der evangelischen Landesbischöfin Ilse Junkermann. Sie sagt, die Menschen in Ostdeutschland hätten 30 Jahre nach der Wende Angst vor einer weiteren Veränderung. Das Gefühl der Benachteiligung zeige sich dort noch heute. Hinzu käme die Abwanderung vieler jungen Menschen aus den ländlichen Gebieten.



Und da die Kirche ja noch in den Dörfern ist, zumindest mit Kirchturm und gelegentlichem Gottesdienst, merkt man dort die Stimmung dann eben auch unmittelbar.

Aber wie soll es denn weitergehen? Wie sehen die Kirchen ihre eigene Rolle in dieser Debatte?