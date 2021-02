Stattdessen feiern die Narren einiger Vereine digital . Vereine würden ihre Veranstaltungen und Rückblicke ins Internet stellen, sagte Vater. Die Karnevalsgesellschaft "Kukakö" in Köthen hat zum Beispiel am Montag um 11:11 Uhr einen Film mit einem Zusammenschnitt der Umzüge der vergangenen vier Jahre online gestellt. Außerdem sollen knapp 29.000 Rosenmontagszeitungen an die Köthener Haushalte verteilt werden. 500 Ehrengäste sollen Konfetti und Süßigkeiten per Post erhalten. Um Weihnachten habe Kukakö außerdem in Pflegeheimen und im Helios Klinikum Weihnachtslieder gespielt, sagte Senatspräsident Ronald Mormann.

Im Landkreis Wittenberg wiederum werden am Montag und Dienstag mehr als 1.100 Pfannkuchen an Kinder verschenkt. Die Idee hatte Lily Stallbaum, deren Eltern eine Bäckerei in Zahna betreiben. Die Aktion hat mehr als 50 Unterstützer. Die Pfannkuchen gehen an Kindertagesstätten, an das Kinderheim in Kropstädt, an den Jugendclub in Elster und an die Kinderstation des Wittenberger Krankenhauses.