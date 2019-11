Fasching, Karneval, St. Martin So feiert Sachsen-Anhalt den 11.11.

Der Holzdorfer Karnevals Club erklärt den unterschied zwischen Karneval und Fasching wie folgt: Karneval ist der Zeitraum vom 11. November bis zum Aschermittwoch auch als 5. Jahreszeit bekannt. So wird also am 11. November eines jeden Jahres weltweit der Karneval eröffnet.



Fasching hingegen geht auf den Begriff der Fastnacht zurück. Das hat seinen Ursprung im Christentum. Diesen Termin bestimmt immer der Mond. Der erste Frühjahrsvollmond (nach dem 21. März) bestimmt den Termin von Ostern. 40 Tage vorher beginnt die Fastenzeit. Dann also ist die Fastnacht/der Fasching und es beginnt die 40-tägige Fastenzeit.