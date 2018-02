SPD-Fraktionschefin Pähle begrüßt Verzicht von Schulz

Für Pähle bleibt mit Schulz' Rückzug die Frage offen, was künftig mit dem Parteivorsitz passiert. "In den letzten 24, 48 Stunden war zu viel in Bewegung, um jetzt schon zu sagen, welche personellen Entscheidungen wir in den nächsten Wochen treffen werden." Schulz hatte angekündigt, den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben zu wollen, wenn er Außenminister werden sollte.

Magdeburgs OB Lutz Trümper Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zuvor hatte auch schon Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) die aktuelle Personaldebatte kritisiert. Trümper sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Ankündigung von Parteichef Schulz, sein Amt aufzugeben und Außenminister zu werden, setze völlig falsche Akzente. Mit der Diskussion werde von den Inhalten des Koalitionsvertrags abgelenkt. Darum müsse es jetzt aber gehen. Es sei wichtig, der Bevölkerung und den Mitgliedern klar zu machen, was mit dem Koalitionsvertrag erreicht worden sei. "Das ist das Entscheidende, was den Leuten auch was bringt. Die jetzt geführten Diskussionen helfen niemandem."



Trümper hatte außerdem gefordert, dass die Personaldebatte erst nach dem Mitgliederentscheid der SPD über den Koalitionsvertrag weitergeführt wird. Über die Zukunft von Parteichef Schulz müsse später in Ruhe gesprochen werden. Wer ein möglicher Nachfolger werde, lege zudem der Parteitag fest und nicht eine einzelne Person. Am 4. März will die SPD das Ergebnis ihres Mitgliederentscheides über den Koalitionsvertrag bekanntgeben.