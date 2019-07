Schweren Herzens muss MDR SACHSEN-ANHALT seinen WhatsApp-Newsletter in dieser Woche einstellen. Da WhatsApp seine Geschäftsbedingungen strenger auslegt, können wir diesen Dienst leider nicht länger anbieten. Von den Nutzerinnen und Nutzern wollen und müssen wir uns verabschieden.

Im Januar hatte MDR SACHSEN-ANHALT den Dienst gestartet und schnell sein Publikum gefunden. Der Mittags-Newsletter und das Thema des Tages kamen gut an! Über das große Interesse hat sich die Redaktion wirklich gefreut. Das Besondere an unserem WhatsApp-Kanal ist die große Nähe zu den Nutzern. Jeden Tag erreichen uns Nachfragen zu Themen und allgemeines Feedback zu MDR SACHSEN-ANHALT. In einer fast schon persönlichen Art und Weise konnten die Social-Media-Redakteure mit den Abonnenten reden – was für ein großer Unterschied zum oft eher rauen Ton bei Facebook.

WhatsApp geht, Facebook und Co. bleiben

Diese spannenden Dialoge über die wichtigen Themen in Sachsen-Anhalt werden wir am meisten vermissen. Es ist wirklich schade, dass uns dies in der Form nicht mehr möglich ist. Wir können die Nutzerinnen und Nutzer nur einladen, mit uns auf allen anderen Wegen und Kanälen, die wir haben, mit uns in Kontakt zu bleiben. Sei es über die Social-Media-Kanäle, also bei Facebook und bei Twitter oder über unsere beiden Instagram-Kanäle (Fotos aus dem Land und #mdrklärt). Oder über das Regionalportal.

Thema des Tages gibt es weiterhin

Unser Thema das Tages, das wir für WhatsApp produziert haben, werden wir fortsetzen, das Format mit Grafik und den drei Fragen kam ja auch besonders gut an. Es bietet sich an, dies für andere Kanäle in ähnlicher Form zu machen. Wir werden noch etwas grübeln und dann im Team überlegen, wie wir es künftig umsetzen.

Und der WhatsApp-Kontakt zu unseren Kollegen vom Radio bleibt übrigens weiterhin bestehen. Direkte 1-zu-1-Kommunikation wird nämlich von WhatsApp toleriert.

An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön für das Interesse an unserem WhatsApp-Newsletter! Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn eine Idee aufgeht und viele Nutzerinnen und Nutzer diese Idee in ihren Alltag einbinden. Bleiben Sie uns wohlgesonnen!