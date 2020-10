Pressekonferenz der Landesregierung Sachsen-Anhalt lockert Corona-Regeln vorerst nicht

In Sachsen-Anhalt wird es vorerst keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben. Das gab die Landesregierung am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt. Wie die Minister bereits in der vergangenen Woche angekündigt hatten, bleiben Diskotheken und Clubs damit weiter geschlossen. An Veranstaltungen, auch im Sport, dürfen in geschlossenen Räumen weiterhin maximal 500 Personen teilnehmen. Im Außenbereich sind bis zu 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlaubt.