Im deutschlandweiten Vergleich ist der Spitzenwert in Gelsenkirchen: Dort sind 41,5 Prozent der Kinder in Familien, die Hartz-IV beziehen. Auffällig ist auch die Situation in Bayern: Dort sind die Werte sehr gering. Der Kreis mit den bundesweit wenigsten Kindern in Hartz-IV-Familien ist Pfaffenhofen an der Ilm in Bayern. Dort müssen gerade einmal 1,8 Prozent der Kinder in Hartz-IV-Familien leben.