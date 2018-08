Vergleichsweise entspannt hingegen ist die Lage in Halberstadt, Haldensleben, Wittenberg, Köthen, Zörbig und Querfurt. Entspannung in Sicht ist zum Beispiel in Magdeburg, Halle, Gardelegen und Tangerhütte. Dort entstehen demnächst neue Einrichtungen. Einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr gibt es in Deutschland seit fünf Jahren. Noch im Frühjahr hatte die Gewerkschaft ver.di beklagt, dass es vor allem in den großen Städten in Sachsen-Anhalt an Kitaplätzen und Erzieherinnen mangele.