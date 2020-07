Gewalt an Kindern ist für jeden erkennbar, sagt Andrea Wegner vom Kinderschutzbund. (Symbolbild)

Gewalt an Kindern ist für jeden erkennbar, sagt Andrea Wegner vom Kinderschutzbund. (Symbolbild)

Gewalt an Kindern ist für jeden erkennbar, sagt Andrea Wegner vom Kinderschutzbund. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de

MDR SACHSEN-ANHALT: Wie stark verbreitet ist häusliche Gewalt in Sachsen-Anhalt?

Andrea Wegner: Ich halte es für unseriös, Zahlen in diesem Kontext zu nennen, weil es eine hohe Dunkelziffer gibt. Das wissen auch alle Fachkräfte aus diesem Bereich. Wir können es nur hochrechnen anhand der Frauenhäuser, die immer voll sind.

Meistens sind Kinder in dem Umfeld, wo Frauen Gewalt erfahren, mindestens mittelbar betroffen. Das heißt eigentlich, dass sie immer betroffen sind. Auch wenn sie selbst nicht geschlagen werden. Das macht was mit den Kindern.

Können Sie genauer erläutern, was Gewalt mit betroffenen Kindern macht?

Es erzeugt Schuldgefühle. Meistens denken sie, sie haben etwas falsch gemacht und deshalb streiten sich die Eltern. Kinder sind in solchen Situationen ohnmächtig und hilflos, weil sie nichts tun können.

Leider ist es auch so, dass Kinder die Gewalt erfahren, im Erwachsenenalter höchstwahrscheinlich selbst zu Tätern werden. Vor allem, wenn Gewalt in der Kindheit kein Ausnahmezustand, sondern systemisch wiederkehrend war. Das wird dann leider vererbt.

Wir müssen wissen, dass Kinder sich in sehr eigener weise bemerkbar machen, wenn sie nach Hilfe schreien. Man sollte insbesondere hinschauen, wenn sich ein Kind Mühe gibt, nicht aufzufallen.

Seit unserer Gründung versuchen wir in diesem Bereich zu informieren. Es gibt auch Formen von Gewalt, die man nicht sofort sieht. Ein blauer Fleck macht sich schnell bemerkbar, aber manchmal sind die Flecken auf der Seele. Das sieht man nicht sofort. Das heißt, man muss genau hinschauen. Wenn sich das Verhalten eines Kindes total verändert, dann kann das sehr banale Gründe haben, aber es kann tatsächlich auch etwas vorgefallen sein. Es gibt kein Rezept, wie man es richtig erkennen und deuten kann. Jeder Fall ist anders. Deswegen ist der beste Schutz für Kinder, wenn man sie in jedem Fall ernst nimmt. Sie versuchen sich in der Regel mitzuteilen. Aber sie suchen sich selbst aus, wem sie sich öffnen möchten.