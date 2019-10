Analyse So stark sind Sachsen-Anhalts Kitas ausgelastet

Die Kitas in Sachsen-Anhalt boomen: In den vergangenen zehn Jahren stieg sowohl die Zahl der betreuten Kinder als auch die Zahl der genehmigten Kita-Plätze um mehr als 15 Prozent. Zum Stichtag am 1. März 2019 wurden laut Statistischem Landesamt rund 150.000 Kinder in Sachsen-Anhalts Kitas betreut.