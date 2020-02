Stellt sich die Frage, wie die Auslegung des Gesetzes gehandhabt wird. Es betrifft laut Gesetz Kitas und zugleich Schulen. Doch in Deutschland gibt es schließlich auch die Schulpflicht. Peter Nelkowski erklärt den Unterschied und die abgeänderte Handhabung: "Für die Kinder in der Schule besteht, im Gegensatz zu den Kindern in Kindergärten oder einem Hort, keine Nachweispflicht. Das hängt damit zusammen, dass wir in Deutschland auch eine Schulpflicht haben. Der Bildungsanspruch wird in Hinblick auf Schule wesentlich höher bewertet als der für Kinder im Kindergarten."